W obliczu szalejącej inflacji i drożyzny, spora część emerytów stara się wszelkimi sposobami poprawić swój status materialny. Większość z nich może skorzystać oczywiście z licznych zniżek oraz ulg, darmowych leków i dofinansowanych pobytów w sanatoriach, ale, jak się okazuje, jest jeszcze jeden sposób, by podwyższyć swoją emeryturę.

Sposobem tym podzielił się na Twitterze Tomasz Lasocki, publikując post, w którym opisał, jak starać się wyższą emeryturę. Kluczowy jest tu jednak czas, bo na złożenie wniosku zainteresowani emeryci mają już tylko jeden dzień! Termin mija bowiem ostatniego dnia lutego 2023 roku.

Jak uzyskać wyższą emeryturę? Zostały ostatnie godziny na złożenie wniosku!

Jak wynika z postu, o wyższą emeryturę mogą starać się w lutym Polki urodzone między marcem a czerwcem 1956 roku (młodszym i starszym już przeliczono) i pobierające emeryturę z ZUS-u przed październikiem 2017 roku. Chodzi o kobiety, które posiadają ustaloną, okresową emeryturę kapitałową i nie złożyły jeszcze wniosku o przeliczenie swojego świadczenia. To one mogą ubiegać się o co najmniej 15 proc. podwyżkę!

Dla kobiety urodzonej w marcu 1956 r. wniosek w lutym będzie oznaczał, że emerytura od marca będzie o 85 proc. niż dotychczasowa, zaś brak wniosku to wzrost o 62 proc.

- wyjaśnił Lasocki.

By podwyższyć swoją emeryturę, wystarczy do końca miesiąca złożyć do ZUS-u wniosek o przeliczenie emerytury.