Dolej do wody i umyj okna. Szyby będą lśnić

Czym umyć okna, by lśniły? Oczywiście możesz użyć do tego specjalnych, dedykowanych detergentów. Te środki są jednak drogie. Nie zawsze też dają sobie radę z nieestetycznymi zaciekami, pozostawiając na szybach smugi. Wówczas z pomocą przychodzą domowe, babcine sposoby. Dzięki nim okna będą lśniły. Co dolać do wody, by osiągnąć wymarzony efekt? Ten produkt z pewnością masz w swojej kuchni. Kosztuje tylko dwa złote i jest niezwykle skuteczny.

Zdjęcie Co dolać do wody, by osiągnąć wymarzony efekt? / 123RF/PICSEL