Drożyzna na targach? Sprawdziliśmy. "Nie nadążam ze zmianami cen"

Estera Oramus Życie i styl

Od kilkunastu miesięcy jednym z głównych tematów rozmów są coraz wyższe ceny większości produktów i usług. Mówi się, że drożeje wszystko i to w zaskakującym tempie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda to w praktyce. Wybraliśmy się na jeden z popularniejszych krakowskich bazarków, istniejący od lat 20. ubiegłego wieku plac targowy koło Hali Targowej. Czy faktycznie jest o wiele drożej, niż w tamtym roku? Zapytaliśmy o to sprzedawców. "Odejmujemy sobie z kieszeni" - m.in. to usłyszeliśmy.

Zdjęcie Sprawdzamy ceny na targu: "Jakie drogo! Więcej jest gadania, nic nie podrożało. To w telewizji kłamią, że jest drogo, u nas ceny się wcale nie zmieniły" / archiwum prywatne