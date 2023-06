Ścisły post i wstrzemięźliwość od spożywania mięsa - na czym polegają różnice?

Przede wszystkim należy rozróżnić, czym dla katolików jest post ścisły, a czym wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

Otóż post w Kościele Katolickim obowiązuje tylko w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek i powinien dotyczyć on osób między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia. Wierni powinni wówczas ograniczyć spożywanie bezmięsnych pokarmów do jednego sytego posiłku dziennie i dwóch niepełnych.

Natomiast Kodeks Prawa Kanonicznego o wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych mówi, że: "Obowiązuje we wszystkie piątki całego roku; obowiązuje on wszystkie osoby, które ukończyły 14. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia".

Ponadto z przestrzegania postu zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu - na przykład stołują się w punktach zbiorowego żywienia, bądź odbywają podróż, jednak wyjątek ten nie dotyczy Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku.

Zdjęcie Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki całego roku / 123RF/PICSEL

W szczególnych przypadkach, ze słusznych powodów, dyspensy od zachowania postu może udzielić proboszcz.

Co ciekawe - w 2013 r. Konferencja Episkopatu Polski zniosła zakaz powstrzymywania się od zabaw w piątki, jednak nakaz obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu. Reasumując - katolik nie musi pościć w piątki, nie musi stronić od zabaw, ale nie powinien jeść tego dnia mięsa.

Stosując się zatem do Kodeksu Prawa Kanonicznego, wynika, że w piątek, czyli dzień po Bożym Ciele, katolicy nie powinni spożywać pokarmów mięsnych. Ale...

Zdjęcie Kardynał Kazimierz Nycz podjął decyzję w sprawie dyspensy dla osób przebywających w granicach Archidiecezji Warszawskiej / Polsat News / Polsat News

Kardynał Nycz podjął decyzję w sprawie dyspensy

Arcybiskup Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej informuje:

"Mając na względzie, że piątek 9 czerwca br. przypada między dniami ustawowo wolnymi od pracy, co sprzyja organizowaniu w tym czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tych dni, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Zachęcam, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego".

Zatem wierni przebywający w granicach Archidiecezji Warszawskiej mogą w piątek spożywać posiłki mięsne. Osoby mieszkające w innych częściach Polski powinny zapoznać się z komunikatami odpowiedniej archidiecezji w celu otrzymania informacji o ewentualnej dyspensie.