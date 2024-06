Podwyżka płacy minimalnej, która wejdzie w życie 1 lipca, oznacza wzrost o 700 zł w porównaniu z 1 lipca 2023 roku (3600 zł), co stanowi wzrost o 19,4%. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie od 1 lipca 2024 roku do 28,10 zł, co oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do 1 lipca 2023 roku, czyli o 19,5%.