Uważaj na kota!

Przyszedłeś jako gość do domu, gdzie jest kot albo spotkałeś mruczka podczas spaceru i masz ochotę go pogłaskać? Na początku nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie zbliżaj się do niego, ponieważ taka postawa z całą pewnością go wypłoszy. Ponadto, jako zwierzęta terytorialne, mogą obecność człowieka uznać za naruszenie granic jego terenu, więc mogą stać się agresywne. Zatem, jak pokazać kotu, że mamy wobec niego pokojowe zamiary? Zachowuj się spokojnie i w miarę naturalnie. Kot, kiedy już nieco oswoi się z sytuacją, może w dogodnej chwili samemu podejść i zainicjować powitanie. Z drugiej strony możesz kucnąć, zawołać kota i zwrócić uwagę, czy do nas podejdzie. Teraz czas obserwować, jego poczynania.

Kojąca kocimiętka. Koty ją uwielbiają! Interia.tv

Kocia mowa ciała: tak się wita z człowiekiem

Właściciele kotów doskonale wiedzą, jak witać się z kotem

Kot, który ma pokojowe zamiary, powinien iść na wyprostowanych łapkach oraz z ogonem uniesionym do góry. Jeśli mruczek przyjmuje taką pozę, to znak, że zapewne będzie chciał się przywitać i sam dokona interakcji. Czasami zwierzę może być początkowo nieufne: iść niepewnie, z ogonem opuszczonym swobodnie. Jak zachęcić kota do tego, aby z nim się przywitać? Wystarczy wyciągnąć do niego rękę i poczekać. W ten sposób kot, zachęcony do interakcji, najpierw zapoznawczo powącha ją. Jeśli zaraz po tym, kot zacznie ocierać się o rękę, to znak, że można go bezpiecznie pogłaskać. W wypadku, gdy zrezygnuje z ocierania, lepiej nie głaskać zwierzęcia, ponieważ w odruchu może albo ugryźć, albo boleśnie podrapać.

Tego nie rób kotu!

Jeśli kot nie wykazuje zainteresowania, nie podchodźmy do niego i nie głaszczmy go na siłę

Jeśli kot nie wykazuje zainteresowania, lepiej zrezygnować z jakiejkolwiek aktywności. Z drugiej strony po dłuższym pobycie z czasem może zmienić zdanie i dojdzie do przyjaznej konfrontacji. Należy pamiętać o jednej rzeczy: nawet kiedy mruczek początkowo pozwoli się pogłaskać, to nie każdy dotyk jest dozwolony. Co prawda, można głaskać kota zarówno po głowie, jak i po grzbiecie, ale w inne miejsca mogą być dla niego niekomfortowe. Nawet wtedy, kiedy kot kładzie się i pokazuje brzuch, nie zawsze jest to zachęta do dotyku w tym miejscu. Zazwyczaj, to miejsce jest zarezerwowane dla właściciela, a w przypadku "obcej ręki", kot może nas zaatakować.