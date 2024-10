Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" , nazywane potocznie "babciowym" kierowane jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia . Świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie przysługuje przez okres 24 miesięcy.

"Świadczenie 'aktywnie w żłobku' będzie kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3. - tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki" - czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.