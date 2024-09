Wiele osób może zastanawiać się nad wysokością swojej przyszłej emerytury. Ile trzeba obecnie zarabiać, żeby w przyszłości dostać 4 tys. zł emerytury? Okazuje się, że to pytanie wziął pod lupę ekonomista Łukasz Kozłowski, którego obliczenia przytoczył Business Insider. Na potrzeby szacunków, ekspert przyjął, że realny wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach będzie wynosił 1,5%, a realna waloryzacja kapitału emerytalnego – 3%. Co więcej, wyliczenia są oparte na aktualnych tablicach średniego dalszego trwania życia.

Z wyliczeń ekonomisty wynika, że na 4 tys. zł emerytury mogłyby liczyć osoby, które obecnie mają 30 lat i zarabiają od 4962 zł do 7831 zł. Mniejsza wartość dotyczy tych, którzy przejdą na emeryturę w wieku 65 lat. Z kolei wyższa odnosi się do tych, osób, które aktywność zawodową zakończą w wieku 60 lat. Warto zaznaczyć, że są to kwoty brutto.