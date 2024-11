Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) realizuje wypłaty emerytur w określonych terminach każdego miesiąca. Są one stałe i przypadają na 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca

Szczególna sytuacja dotyczy osób, które zwyczajowo otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca. Z racji tego, że 1 stycznia (Nowy Rok) to dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS musi wypłacić świadczenia za styczeń jeszcze pod koniec grudnia.

W praktyce oznacza to, że w ostatnim miesiącu roku emeryci i renciści mogą liczyć na dwie wypłaty - jedną za grudzień, a drugą za styczeń, która zostanie zrealizowana przed czasem.

Warto jednak pamiętać, że podwójna emerytura w grudniu nie jest dodatkowym bonusem, lecz po prostu przesuniętą wypłatą styczniową. Oznacza to, że w styczniu 2025 roku emeryci, którzy otrzymali świadczenie wcześniej, nie dostaną kolejnego przelewu. Następne środki na ich konto trafią dopiero 1 lutego 2025 roku.

Podobna zasada dotyczy emerytów, którzy zwykle otrzymują swoje wypłaty 25. dnia miesiąca. Ze względu na świąteczny charakter grudnia, kiedy to 25 grudnia przypada w Boże Narodzenie, ZUS realizuje przelew z wyprzedzeniem - zazwyczaj ostatniego dnia roboczego przed świętami. W tym roku oznacza to, że emeryci otrzymają środki już 22 grudnia. To rozwiązanie pozwala seniorom cieszyć się dodatkowymi środkami na świąteczne przygotowania i zakupy.