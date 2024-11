Na łamach "Journal of Investigative Dermatology" ukazały się wyniki badań przeprowadzone przez zespół specjalistów, na którego czele stanęła dr dermatolog Shiniciro Haze . Postanowiła ona zgłębić temat chemicznych zmian zachodzących na naszej skórze wraz z wiekiem, by sprawdzić, czy "zapach staruszka" to tylko mit, czy ma naukowe uzasadnienie .

W tym celu 22 osoby w wieku od 26 do 75 lat poproszono, by ubrały bawełniane koszulki o identycznym składzie, wyprane i przygotowane tak, by nie było na nich śladu żadnego zapachu. Grupa miała umyć całe ciało bezwonnymi kosmetykami, a następnie spać w przygotowanej koszulce przez kolejne trzy noce z rzędu. W ten sposób naukowcy zebrali naturalny zapach z ciał badanych osób.

Wyniki tego eksperymentu wykazały obecność nowo odkrytego czynnika 2-Nonenal. To on zaczyna pojawiać się na powierzchni skóry, a jego ilość wzrasta wraz z wiekiem i to on odpowiedzialny jest za "trawiasty" i "tłusty" zapach kojarzony z domami starców. Ta cząsteczka utlenia się w kontakcie z nadtlenkami lipidowymi. Czynnik zapachowy, co ważne, przez to, że jest bezpośrednio powiązany z tłuszczami występującymi na skórze seniorów, nie jest zmywalny wodą. Ciężko się go pozbyć nawet używając kosmetyków. Tak więc nawet przy zachowaniu wysokich standardów higieny, będąc osobą starszą, nie da się zniwelować woni, która rozprzestrzenia się także w mieszkaniu emeryta i placówkach świadczących opiekę nad osobami starszymi.