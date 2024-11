Dodatek pielęgnacyjny do emerytury

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane emerytom, którzy ukończyli 75 lat . Podlega corocznej waloryzacji, a jego wysokość od 1 marca 2024 roku wynosi 330,07 zł miesięcznie . Świadczenie to jest automatycznie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych , po osiągnięciu przez świadczeniobiorcę danego wieku. W takim przypadku emeryt nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów . Dodatek jest wypłacany wraz z emeryturą.

W wyjątkowych sytuacjach prawo do dodatku pielęgnacyjnego przysługuje również osobom poniżej 75. roku życia . Natomiast w takich przypadkach konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.

Emeryt może wcześniej ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny , jeżeli zostanie uznany przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolnego do pracy oraz samodzielnej egzystencji . Wówczas emeryt musi przedłożyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które potwierdza orzeczenie lekarza prowadzącego. Wniosek należy złożyć przynajmniej miesiąc przed datą planowanego rozpoczęcia wypłat dodatku .

Inne dodatki do emerytury

Od września 2024 roku prawo do dodatku emerytalnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobom, które piastowały ten urząd przez co najmniej siedem lat. Warto podkreślić, że do okresu tego wliczane są również kadencje sprzed 1990 roku.