Sprzeczne komunikaty rodzą rozterki i frustrację

Jeden z największych segregacyjnych dylematów Polaków wywołują kartony po mleku. Sylwia Panek na swoim profilu wzdrowymdomu (do niedawna Mama Chemik) opisuje sytuacje, która przytrafiła się wielu z jej obserwatorów. Mianowicie, według firmy odbierającej śmiecie, kartony po mleku powinny trafiać do plastiku, natomiast na opakowaniu producent zaleca wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych. Sprzeczne informacje powodują, że segregacja odpadów dla wielu osób staje się frustrująca. Fani w rozterce pytają influencerkę, którą ścieżką powinni podążać.



Okazuje się, że frustracja związana z segregacją kartonów po mleku wynika z niezrozumienia oznaczeń. Sylwia Panek wyjaśnia, że “FSC Mieszany" na opakowaniu nie odnosi się do sposobu utylizacji kartonu, ale jest informacją o materiałach, z których opakowanie wykonano. W tym przypadku karton zrobiony został w 70 proc. z surowca drzewnego pochodzącego z certyfikowanych zasobów leśnych lub recyklingu, a w 30 proc. z zasobów kontrolowanych.



Zdjęcie Polacy chcą sortować śmieci, jednak wątpliwości związane z wyborem koszy i worków utrudniają im efektywne decyzje w tym zakresie / Wojciech Stróżyk /Reporter / East News

Karton po mleku: do śmieci plastikowych, zmieszanych czy papierowych?

Kartony po mleku należy wyrzucać do kosza na plastik. Chyba że firma odbierająca śmieci zaznaczy inny rodzaj odpadów — najczęściej zmieszanych. Jedna z fanek w komentarzu pod postem wzdrowymdomu wspomina, że kilka lat temu w Opolu kartony po mleku miały trafiać do odpadów papierowych, podobne zasady obowiązują też w Norwegii — zgodnie z informacjami od innej użytkowniczki. Mimo drobnych wyjątków, w większości polskich miast i wsi, kartony po mleku powinny trafiać do odpadów plastikowych.



Zdjęcie Karton po mleku: gdzie wyrzucać? / Andrzej Hulimka/Forum / Agencja FORUM

Gdzie wyrzucać opakowania po przyprawach?

Post o kartonach po mleku wywołał lawinę komentarzy, co pokazuje, że segregacja odpadów nadal rodzi w naszym kraju wiele wątpliwości. Obserwatorzy proszą Sylwię Panek o wskazówki, gdzie wyrzucać śmieci, których nie są pewni — okazuje się, że takich opakowań jest niemało. Między innymi pojawiło się pytanie o torebki po przyprawach. Ze względu na obecność w nich plastiku powinny one trafić do żółtego worka (przeznaczonego na tworzywa sztuczne).



Karton po przecierze pomidorowym i opakowania po chipsach: Gdzie wyrzucić?

Przeciery pomidorowe i passaty dostępne są w szklanych opakowaniach, w metalowych puszkach lub w kartonach i to właśnie te ostatnie wzbudzają wątpliwości wśród Polaków. Sylwia Panek jest natomiast pewna, gdzie powinny trafić takie opakowania — należy traktować je tak samo, jak kartony po mleku i wyrzucać do koszy na śmieci z plastiku.



Zdjęcie Wśród opakowań, które budzą najwięcej rozterek przy pojemnikach na śmieci są m.in. pudełko po mleku, passacie czy opakowaniach po chipsach / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News

Gdzie wyrzucać opakowania po chipsach? Okazuje się, że miejsce tych foliowych torebek jest w koszu z plastikowymi odpadkami, do którego powinno trafiać także aluminium.



Gdzie wyrzucać papierowe kubki po kawie?

Kolejne opakowanie, które budzi wątpliwości to kartonowe kubki po kawie z automatów i barów. Intuicja nakazywałaby wyrzucić je do kosza na śmieci papierowe, jednak wnętrza tych pojemników najczęściej pokryte są tworzywem sztucznym, aby kubek pod wpływem gorącego napoju nie rozmiękł się i nie poparzył nam palców. W tym przypadku papier połączony jest z polietylenem, który trudno od niego oddzielić, dlatego w Polsce jest niewiele miejsc, gdzie takie kubki są utylizowane, toteż nie nadają się one do recyklingu.



Zdjęcie Może się wydawać, że kubki do kawy to niewinne papierowe kubeczki, ale tak naprawę są one wyściełane plastikową powłoką, która sprawia, że praktycznie nie nadają się do recyklingu / 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucać papierowe kubki po kawie? Do opadów zmieszanych i sprawa załatwiona, niestety niezupełnie... Jest jedno miejsce w Polsce, gdzie takie kubki należy wrzucić do kosza z papierowymi śmieciami. Popularna sieć fast foodów wywozi je do zakładów w Toruniu, gdzie kartonowe kubki po kawie są przerabiane na papierowe ręczniki i papier toaletowy. Zatem w restauracjach tej znanej sieci, należy wrzucać kubki zgodnie z oznaczeniami wewnątrz lokalu do pojemników na papierowe odpady.

Wyrzucasz opakowanie po mozzarelli do plastiku? Popełniasz błąd!

Segregacja odpadów, mimo że stosowana już od kilku lat, wciąż potrafi zadziwić. Jedna z użytkowniczek podzieliła się swoim ogromnym zaskoczeniem, jakie przeżyła, odkąd producent jej ulubionej mozzarelli zaczął umieszczać na opakowaniu informacje, do jakiego kosza powinno ono trafić. Kobieta zgodnie z intuicją wyrzucała pojemnik po serze do plastikowych odpadów. Tymczasem zgodnie z informacją producenta podaną na opakowaniu mozzarelli, powinno ono trafić do kosza na śmieci zmieszane.



Segregacja śmieci nadal budzi wiele wątpliwości, a przytoczone przykłady dotyczą jedynie opakowań. Wciąż zdarza się nam stać długie minuty nad koszem, prowadząc wewnętrzną dysputę na temat tego, gdzie wyrzucić trzymany w ręku odpadek, choć i tak wiemy, że ostatecznie trafi do “zmieszanych", bo to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Frustracja przy segregacji śmieci nadal towarzyszy wielu z nas dlatego, aby się jej pozbyć, warto poszerzać swoją wiedzę w tym temacie.



