Pierwsze badanie na temat mediów społecznościowych, snu i FOMO (ang. fear of missing out, czyli lęk przed tym, że ominie nas jakaś ważna informacja) u młodszych nastolatków przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu De Montfort w Leicaster. Odkryli, że co ósmy 10-latek korzysta z mediów społecznościowych w nocy, kiedy powinien spać.

69 proc. dzieci stwierdziło, że spędzają w mediach społecznościowych ponad cztery godziny dziennie. (...) To dość przerażające, gdy sobie uzmysłowimy, jak wysoki poziom zaangażowania to oznacza tłumaczy dr John Shaw, który zaprezentował wyniki badań na Brytyjskim Festiwalu Nauki w Leicester.

W badaniu, które przeprowadzono w szkołach w Leicester, wzięło udział sześćdziesięcioro dzieci w wieku dziesięciu lat. Wszystkie miały dostęp do mediów społecznościowych, a 89 proc. z nich posiadało własne smartfony.

Dzieci w tym wieku powinny spać 9-12 godzin na dobę, tymczasem w badanej grupie było to zaledwie 8,7 godziny na dobę. To tak, jakby w ciągu tygodnia traciły jedną noc. W dodatku im więcej korzystają z mediów społecznościowych, tym gorsza jest jakość ich snu.

FOMO: Dlaczego dzieci nieustannie są online?

Badacze pytali dzieci, o której godzinie kładły się spać, o której zasypiały, a także, o której się obudziły i jak często włączały drzemkę w budziku, co miało pomóc ocenić jakość ich snu. Za pomocą kwestionariusza, w którym trzeba było określić, w jakim stopniu dziecko zgadza się ze stwierdzeniami takimi jak np.: "czuję się odłączony od moich znajomych, gdy nie jestem zalogowany do mediów społecznościowych", badano również lęk przed utratą dostępu do social mediów.

Zdaniem badaczy, tzw. FOMO pomaga wyjaśnić, dlaczego im więcej czasu dzieci poświęcają mediom społecznościowym, tym mniej śpią.

FOMO polega na tym, że jeśli nie jesteś online, a coś się dzieje, to nie bierzesz w tym udziału. I widzimy to bardzo często w tej grupie wiekowej. Dzieci mają sieci przyjaciół i chcą wiedzieć, co oni robią mówi dr Shaw.

Badanie wykazało związek pomiędzy zaangażowaniem w media społecznościowe a poziomem lęku u dzieci, co może również tłumaczyć skrócenie czasu ich snu. Eksperci obawiają się, że dzieci zmagające się z FOMO mogą znacznie dłużej niż jest to dla nich zdrowe opóźniać zaśnięcie, tylko po to, aby móc sprawdzać, czy w telefonie, czy nie pojawiło się jakieś nowe powiadomienie.

Z jakich mediów korzystają dzieci?

Najpopularniejszym wśród badanych serwisem społecznościowym był TikTok, z którego korzystało 89 proc. dzieci, 57 proc. używało Instagrama, 17 proc. - Reddit, a mniej niż 2 proc. Facebooka. Około dwóch trzecich dzieci korzystało z mediów społecznościowych w ciągu dwóch godzin przed snem.

