Fasolka po bretońsku jest uwielbiana przez Polaków z wielu względów. Przede wszystkim za wyrazisty smak i aromat, które zawdzięcza kilku składnikom. Tą potrawą można się naprawdę najeść - szczególnie jeśli zjemy ją ze świeżym pieczywem. Groch "jasiek", który wykorzystuje się do przygotowania tego dania, zwykle trzeba namaczać przez całą noc - inaczej będzie twardy, bo samo gotowanie nie zapewni mu wystarczającej miękkości. Teraz natomiast dostępna jest jego młoda wersja, z której danie przygotowuje się jeszcze szybciej. Fasolkę można bezpośrednio wrzucić do potrawki, by po niedługim czasie wprost rozpływała się w ustach. Zdaniem wielu właśnie ta wersja jest najsmaczniejsza, dlatego korzystajmy z niej, póki jest dostępna.