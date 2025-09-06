Zrób ją na obiad, bo właśnie teraz jest najsmaczniejsza. Domownicy będą zachwyceni
Fasolka po bretońsku to chętnie przygotowywana w polskich domach potrawa. Jest bardzo pożywna, bogata w składniki odżywcze, zastępuje zarówno zupę jak i drugie danie, bo można najeść się nią do syta. Teraz zrobisz ją szczególnie prosto i szybko, bo dostępnego obecnie młodego "jaśka" nie trzeba namaczać. Jak zrobić doskonałą w smaku fasolkę po bretońsku?
Spis treści:
Fasolka po bretońsku - teraz jest najsmaczniejsza
Fasolka po bretońsku jest uwielbiana przez Polaków z wielu względów. Przede wszystkim za wyrazisty smak i aromat, które zawdzięcza kilku składnikom. Tą potrawą można się naprawdę najeść - szczególnie jeśli zjemy ją ze świeżym pieczywem. Groch "jasiek", który wykorzystuje się do przygotowania tego dania, zwykle trzeba namaczać przez całą noc - inaczej będzie twardy, bo samo gotowanie nie zapewni mu wystarczającej miękkości. Teraz natomiast dostępna jest jego młoda wersja, z której danie przygotowuje się jeszcze szybciej. Fasolkę można bezpośrednio wrzucić do potrawki, by po niedługim czasie wprost rozpływała się w ustach. Zdaniem wielu właśnie ta wersja jest najsmaczniejsza, dlatego korzystajmy z niej, póki jest dostępna.
Dlaczego warto jeść fasolkę po bretońsku?
Fasolka po bretońsku do doskonały posiłek zarówno na obiad, jak również świetna opcja do zaserwowania przy okazji wizyty gości - imienin, świąt itp. Tak aromatyczna i niezwykle smaczna potrawa jest źródłem białka, błonnika, dostarcza wielu innych ważnych składników, a także pobudza pracę jelit.
Fasolka po bretońsku z młodego "jaśka". Przepis
Aby przygotować fasolkę po bretońsku potrzebne będą następujące składniki.
Składniki
- około 600 g młodego „jaśka”, wyłuskanego
- około 250 - 300 g kiełbasy (np. myśliwskiej)
- 1 marchewka
- 1 duża cebula
- 1 liść laurowy
- 4 ziarna ziela angielskiego
- 2 łyżki majeranku
- 2 ząbki czosnku
- 3 łyżki koncentratu pomidorowego
- 1 łyżeczka cukru
- sól, pieprz do smaku
- 1 łyżka mąki
- 1-2 łyżki masła klarowanego lub oleju
Sposób przygotowania:
- Świeżą fasolę umieść w wodzie dodatkiem liścia laurowego i ziela angielskiego. Zagotuj.
- Po upływie pół godziny dodaj pokrojoną w drobną kostkę marchewkę.
- Na patelni rozgrzej masło klarowane i przysmaż delikatnie kiełbasę. Na wytopionym tłuszczu podsmaż nieco posiekaną cebulę.
- Następnie dodaj łyżkę mąki, dobrze wymieszaj, a potem przełóż do garnka z fasolką.
- Na pustą patelnię (tę samą) wlej ok 150 ml wody i pogotuj chwilę mieszając. Zawiesinę z resztkami pozostałymi po smażeniu kiełbasy i cebulki przelej do garnka.
- Do naczynia z fasolą dodaj następnie majeranek i pieprz. Gotuj jeszcze ok. pół godziny, aż składniki będą miękkie.
- Na koniec dopraw solą i pieprzem.
- Gdy fasolka będzie już dostatecznie miękka, dołóż przecier pomidorowy i łyżeczkę cukru.
- Na sam koniec dodaj drobno pokrojony czosnek.
Smacznego!