Zrób ją na obiad, bo właśnie teraz jest najsmaczniejsza. Domownicy będą zachwyceni

InteriaKobieta Redakcja

Fasolka po bretońsku to chętnie przygotowywana w polskich domach potrawa. Jest bardzo pożywna, bogata w składniki odżywcze, zastępuje zarówno zupę jak i drugie danie, bo można najeść się nią do syta. Teraz zrobisz ją szczególnie prosto i szybko, bo dostępnego obecnie młodego "jaśka" nie trzeba namaczać. Jak zrobić doskonałą w smaku fasolkę po bretońsku?

Wykorzystaj młodą fasolę
Wykorzystaj młodą fasolę123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Fasolka po bretońsku - teraz jest najsmaczniejsza
  2. Dlaczego warto jeść fasolkę po bretońsku?
  3. Fasolka po bretońsku z młodego "jaśka". Przepis

Fasolka po bretońsku - teraz jest najsmaczniejsza

Fasolka po bretońsku jest uwielbiana przez Polaków z wielu względów. Przede wszystkim za wyrazisty smak i aromat, które zawdzięcza kilku składnikom. Tą potrawą można się naprawdę najeść - szczególnie jeśli zjemy ją ze świeżym pieczywem. Groch "jasiek", który wykorzystuje się do przygotowania tego dania, zwykle trzeba namaczać przez całą noc - inaczej będzie twardy, bo samo gotowanie nie zapewni mu wystarczającej miękkości. Teraz natomiast dostępna jest jego młoda wersja, z której danie przygotowuje się jeszcze szybciej. Fasolkę można bezpośrednio wrzucić do potrawki, by po niedługim czasie wprost rozpływała się w ustach. Zdaniem wielu właśnie ta wersja jest najsmaczniejsza, dlatego korzystajmy z niej, póki jest dostępna.

Dlaczego warto jeść fasolkę po bretońsku?

Fasolka po bretońsku do doskonały posiłek zarówno na obiad, jak również świetna opcja do zaserwowania przy okazji wizyty gości - imienin, świąt itp. Tak aromatyczna i niezwykle smaczna potrawa jest źródłem białka, błonnika, dostarcza wielu innych ważnych składników, a także pobudza pracę jelit.

Fasolka po bretońsku to ważny element polskiej kuchni
Przepis na fasolkę po bretońsku można modyfikować wedle uznania. Niektórzy zamiast kiełbasy dodają do niej boczek123RF/PICSEL

Fasolka po bretońsku z młodego "jaśka". Przepis

Aby przygotować fasolkę po bretońsku potrzebne będą następujące składniki.

Składniki

  • około 600 g młodego „jaśka”, wyłuskanego
  • około 250 - 300 g kiełbasy (np. myśliwskiej)
  • 1 marchewka
  • 1 duża cebula
  • 1 liść laurowy
  • 4 ziarna ziela angielskiego
  • 2 łyżki majeranku
  • 2 ząbki czosnku
  • 3 łyżki koncentratu pomidorowego
  • 1 łyżeczka cukru
  • sól, pieprz do smaku
  • 1 łyżka mąki
  • 1-2 łyżki masła klarowanego lub oleju

Sposób przygotowania:

  1. Świeżą fasolę umieść w wodzie dodatkiem liścia laurowego i ziela angielskiego. Zagotuj.
  2. Po upływie pół godziny dodaj pokrojoną w drobną kostkę marchewkę.
  3. Na patelni rozgrzej masło klarowane i przysmaż delikatnie kiełbasę. Na wytopionym tłuszczu podsmaż nieco posiekaną cebulę.
  4. Następnie dodaj łyżkę mąki, dobrze wymieszaj, a potem przełóż do garnka z fasolką.
  5. Na pustą patelnię (tę samą) wlej ok 150 ml wody i pogotuj chwilę mieszając. Zawiesinę z resztkami pozostałymi po smażeniu kiełbasy i cebulki przelej do garnka.
  6. Do naczynia z fasolą dodaj następnie majeranek i pieprz. Gotuj jeszcze ok. pół godziny, aż składniki będą miękkie.
  7. Na koniec dopraw solą i pieprzem.
  8. Gdy fasolka będzie już dostatecznie miękka, dołóż przecier pomidorowy i łyżeczkę cukru.
  9. Na sam koniec dodaj drobno pokrojony czosnek.

Smacznego!

Zobacz również:

Przygotowanie zasmażki jest proste
Kuchnia

O tych zasadach podczas robienia zasmażki musisz pamiętać. Zupa będzie wyborna

InteriaKobieta Redakcja
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej TopaINTERIA.PL

Najnowsze