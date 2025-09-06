Lamperia w PRL - symbol minionej epoki

W czasach PRL-u lamperie można było zaobserwować w wielu miejscach publicznych - urzędach, szpitalach, szkołach, biurach czy w blokach mieszkalnych na klatkach schodowych. Były to charakterystyczne wykończenia ścian, których dolne części malowało się farbą olejną. Jedną z ich podstawowych funkcji była ochrona przed zabrudzeniami. Z tego względu lamperie stosowano również w zwykłych mieszkaniach - najczęściej w kuchniach i łazienkach, czyli w pomieszczeniach, w których ściany były najbardziej narażone na brud.

Olejne lamperie za PRL-u pełniły głównie funkcję praktyczną, bowiem nie odznaczały się zbyt dobrymi walorami dekoracyjnymi. Trzeba jednak wiedzieć, że ich pierwotnym przeznaczeniem (lamperie stosowano już w XVIII wieku) był wystrój wnętrz. Do tego celu stosowano różne dekoracyjne okładziny wykonane z drewna, kamienia czy marmuru.

Charakterystyczne lamperie na ścianach w łazience w mieszkaniu w PRL-u Albin Marciniak/East News INTERIA.PL

Co można uzyskać we wnętrzach, stosując lamperię?

Choć nieco kiczowate lamperie faktycznie mogą kojarzyć się nam z czasami PRL-u, to jednak warto pochylić się nad ich dekoracyjnymi wariantami wykonywanymi z drewna lub kamieni ozdobnych. Tego rodzaju wykończenia ścian coraz częściej można spotkać zarówno w nowoczesnych, jak i stylizowanych na bardziej tradycyjne domach i mieszkaniach.

Zastosowanie lamperii we wnętrzu może nadać mu oryginalnego charakteru oraz podkreślić jego styl.

Kolory, materiały i style. Jak wykorzystać lamperię dziś?

Istnieje wiele zróżnicowanych wariantów wykorzystania lamperii. Jej drewniane wersje w białym lub beżowym kolorze często stosuje się na korytarzach. W takich miejscach można łączyć je na przykład z geometrycznymi tapetami w różnych barwach. Idealnie pasują również do drewnianych podłóg w podobnej kolorystyce.

Zastosowanie lamperii we wnętrzu może nadać mu oryginalnego charakteru 123RF/PICSEL

Z kolei lamperie wykonane z płytek lub kamieni ozdobnych rewelacyjnie odnajdą się w kuchni bądź stylowej łazience. Jak już zostało wcześniej wspomniane - w tych miejscach owe elementy mogą również pomóc w zabezpieczeniu ścian przed zabrudzeniami. Wykorzystanie materiałów takich jak drewno lub kamień z pewnością okaże się bardziej eleganckim rozwiązaniem niż farba olejna.

Szybki sposób na efektowną metamorfozę ścian

Chcąc niedużym kosztem upiększyć pokój, warto rozważyć wykonanie lamperii za pomocą boazerii angielskiej. Przeważnie nie jest wymagane wiercenie, ponieważ tego typu lamperię można przyklejać bezpośrednio do ściany. W niektórych przypadkach boazerię angielską trzeba przyciąć - zależy to jednak od specyfiki danego pomieszczenia.

Istnieje wiele zróżnicowanych wariantów wykorzystania lamperii 123RF/PICSEL

Lamperie z boazerii angielskiej prezentują się subtelnie i szykownie. Z pewnością warto rozważyć takie rozwiązanie, jeśli chcemy zadbać o oryginalną aranżację przestrzeni.

