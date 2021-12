Dzień Herbaty: Jakie właściwości ma ten gorący napój?

Międzynarodowy Dzień Herbaty

Międzynarodowy Dzień Herbaty od 2005 do 2019 roku był obchodzony 15 grudnia. Pomysł utworzenia takiego święta pojawił się w 2004 roku na World Social Forum.



Pierwszy raz hucznie świętowano w New Delhi w 2005 roku. Dwa lata temu ONZ na wniosek Chin przeniósł obchody na 21 maja. W wielu krajach nowa data szybko się przyjęła, jednak w niektórych miejscach na Ziemi 15 grudnia nadal obchodzi się Dzień Herbaty.



Jakie właściwości ma herbata?

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki herbaty. Wbrew pozorom jest nie tylko rozgrzewającym napojem, ale przy okazji pozytywnie wpływa na nasze zdrowie.



Uznaje się, że herbata dzięki zawartości flawonoidów, które neutralizują wole rodniki, opóźnia procesy starzenia. Ponadto picie herbaty może redukować poziom złego cholesterolu, zmniejszyć ryzyko wystąpienia miażdżycy i zawału serca. Herbata wykazuje również właściwości obniżające ciśnienie krwi.



Reklama

Zdjęcie Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki herbaty / 123RF/PICSEL

Herbata za sprawą kofeiny dodaje sił i energii, a także pobudza. Ponadto pozytywnie wpływa na pamięć i koncentrację. Oprócz tego herbata może wspomagać układ odpornościowy oraz zmniejszać ryzyko udaru.

Kiedy lepiej nie pić herbaty?

Herbata zawiera taniny, czyli naturalne garbniki roślinne. W związku z tym uznaje się, że herbatą nie powinno się popijać spożywanych posiłków. Wszystko przez to, że może zmniejszać wchłanianie żelaza z pożywienia.



Ponadto warto pamiętać, by nie pić herbaty w nadmiarze. Może to prowadzić m.in. do bezsenności, kołatania serca oraz bólu i zawrotów głowy.

Czytaj więcej:



Herbata: Zdrowa czy niebezpieczna?



Jakich herbat lepiej nie pić przed snem?



Zobacz także: