Dzień Matki 2021: Jak i kiedy obchodzimy go w Polsce?

Historia Dnia Matki na świecie

Korzenie Dnia Matki sięgają czasów antycznych, kiedy starożytni Grecy i Rzymianie otaczali kultem boginie-matki - symbole płodności i urodzaju.

W czasach nowożytnych popularnością w XVII-wiecznej Anglii cieszyły się tzw. niedziele u matki. Celebrowano je wizytą w katedrze oraz obdarowywaniem matek prezentami - głównie kwiatami i słodyczami. W zamian dzieci otrzymywały od nich błogosławieństwo. Święto było obchodzone do XIX w., a następnie powróciło po zakończeniu II wojny światowej.

Współczesny zwyczaj obchodzenia Dnia Matki został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku. W 1907 r. Amerykanka Anna Jarvis zorganizowała nabożeństwo na cześć zmarłej matki, która całe życie poświęciła w walce o prawa kobiet. Pomysł uroczystego obchodzenia święta matek został szybko spopularyzowany i już po kilku latach zaczęto go praktykować w większości stanów. W 1914 roku Kongres ustanowił Dzień Matki świętem narodowym, obchodzonym w każdą drugą niedzielę maja. Co ciekawe, w tym samym roku podobne święto zaczęto obchodzić w Polsce.

Historia Dnia Matki w Polsce

Historia Dnia Matki w Polsce zaczęła się w 1914 r., kiedy po raz pierwszy zorganizowano jego obchody. Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w Krakowie.

Przed wojną było to święto ruchome, a stała data weszła do naszego kalendarza dopiero w 1923 roku. Od tamtego czasu w Polsce co roku obchodzimy Dzień Matki 26 maja. Okazuje się, że Polska to jedyny kraj na świecie, w którym święto mam przypada w tym terminie.

Jak obchodzimy Dzień Matki w Polsce

W 2021 r. Dzień Matki wypada w środę. Tego dnia najmłodsi wręczają swoim rodzicielkom, macochom lub opiekunkom własnoręcznie przygotowane laurki i prezenty. Starsze dzieci obdarowują je kwiatami, słodkościami i przeróżnymi upominkami. Prezenty nie zawsze są materialne - czasami może to być wspólna wycieczka czy wyjście do kina. Szczęśliwe, po zniesieniu wielu obostrzeń jest to możliwe.

Swoje mamy doceniają w tym szczególnym dniu również już dorosłe dzieci. Często w ciągłym zabieganiu to jeden z nielicznych dni, w których udaje im się wygospodarować czas na odwiedziny. A im starszy człowiek, tym czas spędzony z najbliższymi jest cenniejszy. Nie pozwólmy naszym mamom czekać godzinami na telefon lub odwiedziny.

Święto to ma na celu okazanie mamom miłości i podziękowanie za trud włożony w wychowanie.

Dzień Matki bez mamy

Dzień Matki jest wyjątkowo trudny i bolesny dla osób, które ją straciły. Z każdego miejsca w sieci wyłaniają się uśmiechnięty mamy ze swoimi dziećmi. Równie bolesne mogą być reklamy bombonierek czy biżuterii. Jak przetrwać ten dzień, kiedy wszyscy i wszystko przypominają ci, że jej nie ma?

Niestety, nie ma na to jednej, sprawdzonej recepty. Niektórym pomaga sentymentalna podróż i przeglądanie albumu ze starymi zdjęciami. Innym spotkanie z najbliższymi, a jeszcze innym wizyta na cmentarzu. Są osoby, które w tym dniu chcą się odciąć od bolesnych wspomnień i zająć myśli zupełnie czymś innym. I to też jest w porządku.

