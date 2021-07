Dzień psa 2021: Gwiazdy chwalą się pupilami

Dzień psa 2021 świętujemy 1 lipca - lato rozkręciło się już na dobre, uczniowie mogą cieszyć się wakacjami, a i dorośli na pewno znajdą chwilę, by poświęcić ją ukochanym pupilom. Tego dnia warto wziąć psiaka na dłuższy spacer, zafundować mu kąpiel w jeziorze, kupić nową zabawkę lub po prostu okazać mu więcej zainteresowania i miłości.



W Dzień psa pamiętajmy również o bezdomnych i potrzebujących psiakach. Może warto rozważyć wolontariat w schronisku, wspomóc wybraną fundację, a nawet zdecydować się na adopcję psiego przyjaciela? Na ten krok zdecydowało się już wiele polskich gwiazd i celebrytów, zobaczcie jak świętują dziś Dzień psa!





Dzień psa 2021: Gwiazdy i ich psy

Zofia Zborowska znana jest z miłości do wszystkich zwierząt, szczególnym uczuciem darzy jednak swoją, zaadoptowaną kilka lat temu suczkę Wiesię. Nazywana przez Zosię i jej męża Andrzeja Ciputkiem, towarzyszy parze w najważniejszych momentach ich życia - była nawet honorowym gościem na ich ślubie!

Ewa Szabatin od kilku miesięcy jest szczęśliwą posiadaczką suczki rasy Cava doodle. Urocza Ginger jest oczkiem w głowie tancerki, która przyznaje, że suczka wniosła w życie jej i męża mnóstwo radości i miłości. Ginger ma nawet własne konto na Instagramie!





Ewelina Lisowska nie ukrywa, że odkąd w jej życiu pojawiła się suczka Lucy, uroczy, biały maltańczyk, jej życie zmieniło się o 180 stopni. Dziś wokalistka nazywa sama siebie "psią matką wariatką " i zabiera Lucy nawet do pracy.





Marcin Różalski, zawodnik MMA i miłośnik wszystkich zwierząt już świętuje Dzień psa 2021! Sportowiec udostępnił właśnie na Instagramie zdjęcie ze swoją psią gromadką i napisał:

- "Do serca przytul psa, Weź na kolana kota, A tym co i dokucza Zapi..... w ryja z kopa". Pomagajcie pomagać w pomaganiu psiakom, ale i innym potrzebującym. Nie bądźcie obojętni i bądźcie czujni

szczególnie teraz w okresie letnim, gdzie dużo psiaków jest wyrzucanych bo wakacje, bo słodkie maleństwo od gwiazdki urosło. Żeby wszystkie psiaki miały jak najlepiej i trafiały na jak najlepszych Człowieków.



Różalski prowadzi wraz z wieloletnią partnerką, Martą Kviatkovą, "Stowarzyszenie Pomagaj Pomagać Różaland", które pomaga potrzebujący psom, kotom, koniom, a nawet świnkom czy kozom. W domu sportowca zawsze znajdzie się miejsce dla spragnionych miłości zwierzaków.

Dzień psa 2021 świętuje już także podróżniczka i dziennikarka Martyna Wojciechowska. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się właśnie zdjęcie z ukochanymi owczarkami niemieckimi. Niestety, przyjaciele Martyny Wojciechowskiej biegają już za tęczowym mostem, ale dziennikarka poświęciła im wzruszający wpis:

- Dziś Dzień psa. I choć od lat jestem szczęśliwą kocią mamą (w sumie to kocią babcią, bo Mania jest ich mamą...) to kiedyś nie wyobrażałam sobie domu bez psa... a nawet bez dwóch psów!



Moje kochane owczarki niemieckie: MARES i PEPSI nie odstępowały mnie na krok! Wystąpiły ze mną nawet na okładce magazynu "Mój Pies" w 2003 roku. Były członkami naszej rodziny przez 11 wspaniałych lat. Nieodżałowane, wyjątkowe, niepowtarzalne...



1 lipca to też dobra okazja, żeby przypomnieć o tych psiakach, które nie miały szczęścia w życiu i wciąż czekają na swojego człowieka w schroniskowym boksie. Jeśli zastanawialiście się nad psem w domu, koniecznie rozważcie adopcję!

Im naprawdę niczego nie brakuje, poza miłością.



Na nowe życie czekają te łatwiejsze, "bezproblemowe" i te, które wymagają nieco więcej pracy, cierpliwości i wyrozumiałości. Warto jednak tę pracę wykonać, bo uczucie, kiedy patrzysz na szczęśliwego, kochanego zwierzaka, któremu można było odmienić życie jest bezcenne.

