Spis treści: 01 Czy 2 listopada to święto?

02 Zaduszki - co warto wiedzieć?

03 Czy 2 listopada jest wolny?

Czy 2 listopada to święto?

Co to za święto 2 listopada? W tym dniu przypadają Zaduszki, a właściwie Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. To święto chrześcijańskie, połączone z poprzedzającą go uroczystością Wszystkich Świętych (1 listopada). Nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Uroczystość Wszystkich Świętych związana jest ze wspominaniem tych osób, które - jak wierzymy - przebywają już w niebie i osiągnęły stan zbawienia. Z kolei właśnie w Dzień Zaduszny modlimy się za zmarłych, by udało im się osiągnąć zbawienie. Święto to upamiętnia wszystkich zmarłych chrześcijan.

Zdjęcie Dzień Zaduszny wprowadzono do kalendarza liturgicznego w roku 1311 / 123RF/PICSEL

Zaduszki - co warto wiedzieć?

Istnieje wiele zwyczajów ludowych, związanych z tym szczególnym czasem. Noc z 1 na 2 listopada zwano "nocą zaduszkową". Właśnie wtedy dusze zmarłych opuszczały czyściec i poszukiwały pomocy. We wschodnich częściach Polski popularny był dawniej obrzęd "dziadów". Teraz w Polsce w Dzień Zaduszny - podobnie jak w dzień Wszystkich Świętych - udajemy się na cmentarze, by zapalić znicze i złożyć na grobach kwiaty.

Czy 2 listopada jest wolny?

Wiele osób zastanawia się, czy 2 listopada jest wolny - w końcu jest to dzień świąteczny. Okazuje się jednak, że tego dnia sklepy, galerie handlowe, urzędy czy inne placówki będą funkcjonowały tak samo, jak w każdy dzień roboczy. Dnia 2 listopada wolne nikomu ustawowo nie przysługuje. To w uroczystość Wszystkich Świętych, przypadającą 1 listopada, mamy wolne. Jeśli w Zaduszki ktoś chciałby odwiedzić cmentarze bardzo oddalone od swojego miejsca zamieszkania, musi po prostu wziąć urlop.

W 2022 roku 1 listopada wypada we wtorek. Kto weźmie wolne w dzień 31 października, czyli w poniedziałek, będzie miał długi weekend. Na kolejny będą mogli liczyć wszyscy, którzy nie pracują w soboty. Dzień ustawowo wolny wypada niedługo po Wszystkich Świętych - 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W roku 2022 wypada ono w piątek i tym samym przedłuża weekend.

Czy 2 listopada jest wolny w szkole? Teoretycznie istnieje taka możliwość - decyzja należy jednak do władz konkretnej placówki. Każdy dyrektor ma określoną liczbę wolnych dni, które może wykorzystać. Może zatem ustalić, że w jego szkole 2 listopada będzie dniem wolnym. Nie ma jednak podobnego obowiązku. Być może to 31 października w wielu placówkach zostanie ogłoszony dniem wolnym - dzięki temu dzieci, młodzież i pracownicy szkoły będą mieli 4 dni wolnego.

Zdjęcie W Dzień Zaduszny — podobnie jak w uroczystość Wszystkich Świętych — odwiedzamy groby bliskich / 123RF/PICSEL



