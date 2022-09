Ubrana w fioletową bluzę z kapturem i czarne spodnie, nieco zdezorientowana dziewczynka beztrosko rozgląda się na boki. Na jej nieszczęście zza placów pojawia się żołnierz Gwardii Królewskiej, który podąża prawdopodobnie na zmianę warty. Mężczyzna ubrany w czerwony mundur i pokaźny hełm, dzierżąc w prawej dłoni szablę, żwawym krokiem idzie przed siebie niczym taran. W pewnym momencie żołnierz przeraźliwie głośno krzyczy do stojącej na jego drodze dziewczynki - odsuń się!

Przerażone dziecko w popłochu ucieka z linii marszu żołnierza, a turyści będący na miejscu zdarzenia z niedowierzaniem wpatrują się w gwardzistę.

Nagranie z tego zdarzenia zostało zamieszczone na jednym z kont na TikToku, gdzie obejrzano je już ponad cztery i pół miliona razy. Pod materiałem wideo rozgorzała dyskusja internautów na temat zachowania brytyjskiego żołnierza.

Niektórzy internauci twierdzą, że zachowanie mężczyzny było nieodpowiednie i swoją postawą niepotrzebnie wystraszył niewinne dziecko, które przez przypadek stanęło na jego drodze. Ich zdaniem powinien być milszy dla dziewczynki, która nie miała pojęcia, że mężczyzna pojawi się za jej plecami.

Zdjęcie Bez wątpienia żołnierze Gwardii Królewskiej są atrakcją dla turystów / Getty Images

Jedna część, komentujących broniła żołnierza Gwardii Królewskiej, tłumacząc jego zachowanie procedurami, do których bezwzględnie musi się stosować. Nie brakowało opinii, że mężczyzna wykonuje swoją pracę i ludzie powinni być świadomi, że podczas pełnienia warty przez żołnierzy, nie można wchodzić im pod nogi. Jedna z osób poszła o krok dalej i stwierdziła, że turyści przyjeżdżający do Londynu, by zobaczyć m.in. Gwardię Królewską, traktują taki wyjazd jak wycieczkę do Disney Landu.