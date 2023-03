PPK: Co to jest?

U wielu, szczególnie młodych pracowników, którzy są zatrudniani po raz pierwszy, pojawia się pytanie PPK — co to jest? Pracownicze Plany Kapitałowe, bo tak należy rozwijać ten skrót, to system oszczędzania dla osób zatrudnionych na umowy, od których oprowadzane są składki emerytalno-rentowe. Środki zgromadzone na kontach w PPK będą wypłacane po osiągnięciu przez pracownika 60 roku życia. Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązują od 2019 r. i każdy nowy pracownik poniżej 55 roku jest do nich przypisywany automatycznie, chyba że złoży stosowną deklarację.

Reklama

Pracodawca ma obowiązek potrącać i przekazywać do PPK 2 proc. wynagrodzenia pracownika, 1,5 proc. wysokości wynagrodzenia płaci pracodawca, a państwo, co roku dopłaca 240 zł.



Zobacz również: Uwierzyliśmy w bajkę władz PRL. Do dziś uczymy się jej w szkołach

Nie złożyłeś deklaracji? Twoje wynagrodzenie za marzec będzie niższe

31 marca 2023 r. mija termin złożenia u pracodawcy deklaracji o rezygnacji z przynależności do PPK. W takiej sytuacji fundusze zgromadzone na koncie Pracowniczego Planu Kapitałowego zostaną wypłacone pracownikowi. W przeciwnym razie pracodawca potrąci od marcowej wypłaty 2 proc. wynagrodzenia i w kwietniu przekaże je do PPK.

W PPK uczestniczy obecnie około 2,6 miliona Polaków, a wartość aktywów wynosi 13,5 miliarda złotych. W marcu na konta Pracowniczych Planów Kapitałowych trafi opłata roczna od państwa, czyli wspomniane 240 złotych.



Zobacz również: Fałszywe banknoty w Wielkopolsce. Jak poznać podrobione pieniądze

Złożyłeś deklarację w lutym? Twoje konto też zostanie uszczuplone

2023 jest rokiem autozapisu, to oznacza, że pracodawcy zobowiązani są do ponownego zapisania do PPK wszystkich swoich pracowników. Zatem osoby, które złożył deklarację o rezygnacji przed 28 lutego 2023 r., zostaną do Pracowniczego Planu Kapitałowego zapisani i od marca od ich wypłaty będzie potrącane 2 proc., aby temu zapobiec, należy ponownie deklarację.

Autozapis dokonywany jest co cztery lata, kolejne terminy wypadają w:

2027 r.

2031 r.

2035 r.

Zobacz również: Rekordowe zwroty podatku. Polacy za darmo kredytowali budżet państwa