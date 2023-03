W miniony czwartek 36-letni mieszkaniec Rogowa został złapany przez policję po tym, jak próbował zapłacić fałszywymi banknotami za drobne zakupy w jednym z gnieźnieńskich sklepów. Pracownik, po rozpoznaniu fałszywki od razu zgłosił sprawę na policję, która przewiozła mężczyznę na komendę.

Podczas przeszukania zatrzymanego, jego samochodu i mieszkania policjanci znaleźli jeszcze około 100 fałszywek w postaci banknotów o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 złotych oraz zabezpieczyli sprzęt, na którym mężczyzna wytwarzał fałszywe banknoty napisała rzeczniczka gnieźnieńskiej policji asp. sztab. Anna Osińska na portalu wielkopolska.policja.gov.pl.

Znalezione banknoty zostały zabezpieczone i posłużą jako dowód w sprawie. Po tym, jak prokurator przedstawił zarzuty 36-latkowi, mężczyzna przyznał się do winy, a następnie złożył wyjaśnienia. Anna Osińska napisała, iż mężczyzna:

Tłumaczył, że chciał zaimponować posiadaniem pieniędzy przed kolegami i do końca nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów.

Reklama

Sąd Rejonowy w Gnieźnie zastosował środek zapobiegawczy wobec podejrzanego. Na wniosek prokuratora mężczyzna tymczasowo będzie przebywał w areszcie na okres 3 miesięcy.

Zobacz również: Uważaj na te banknoty. Są bezużyteczne

Za podrabianie pieniędzy grozi surowa kara

Polski Kodeks Karny traktuje podrabianie pieniędzy jako poważne przestępstwo, za które grozi bardzo surowa kara. Wynika to z faktu, że wprowadzanie do obiegu fałszywej waluty stanowi zagrożenie dla gospodarki państwa.

Zgodnie z art. 310 KK za puszczenie w obieg, czy też przechowywanie fałszywego środka płatniczego grozi do 10 lat kary pozbawienia wolności. Z kolei osoba, która podrabia lub przerabia polski, lub obcy pieniądz, znak pieniężny lub inny prawny środek płatniczy podlega karze od 5 do 25 lat.

Karze podlegają również osoby, które w jakikolwiek sposób czynią przygotowania do popełnienia tego przestępstwa. Podlegają oni karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy, nawet do 5 lat.

Zdjęcie Surowa kara grozi nie tylko za podrabianie i wprowadzanie w obieg fałszywej gotówki, ale również za przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa / P.Dziurman / East News

Zobacz również: Bankomat nie wydał pieniędzy, a pobrał środki z konta? Reaguj natychmiast

Jak poznać podrobione pieniądze?

Za nieświadome używanie sfałszowanych banknotów nie grozi nam żadna kara. Jednakże, jeśli przypadkiem wejdziemy w ich posiadanie, jesteśmy zobowiązani zgłosić tę sprawę na policję. Dzięki wielu zabezpieczeniom rozpoznanie fałszywych banknotów nie jest takie trudne. Oto, na co musimy zwrócić uwagę.

Warto zacząć od sprawdzenia struktury papieru. W przypadku sfałszowanych banknotów mogą one być zbyt sztywne lub zbyt wiotkie w dotyku. Dla pewności możemy porównać je z oryginalnym banknotem, który powinien wydawać "szeleszczący" dźwięk. Polskie banknoty nie są zupełnie płaskie. Możemy na nich poczuć wypukłości, będące efektem druku stalorytniczego. Łatwo wyczujemy je, dotykając portretu władcy, godła, czy też nominału.

Kolejnym sposobem na rozpoznanie autentyczności gotówki jest nitka zabezpieczająca, która ma postać ciemnej pionowej linii. Znajduje się po lewej stronie banknotów i można dostrzec na niej malutkie cyferki oznaczające nominał. Nitka staje się widoczna, gdy spojrzymy na banknot pod światło.

Zdjęcie Fałszywe pieniądze możemy rozpoznać w dotyku. Często różnią się fakturą i są zupełnie płaskie / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Wpłaciła 400 zł. Bank nie chciał oddać jej pieniędzy. Uwaga na wpłatomaty

Inną metodą jest obejrzenie gotówki pod różnymi kątami przy jednoczesnym poruszaniu nią. Na każdym banknocie znajduje się element, który płynnie zmienia kolor.

10-20 zł - opalizujący pas na odwrocie, po poruszeniu powinien być widoczny i następnie niedostrzegalny,

- na odwrocie, po poruszeniu powinien być widoczny i następnie niedostrzegalny, 50 zł - litera K na przedniej stronie, zmienia kolor z zielonego na niebieski,

- na przedniej stronie, zmienia kolor z zielonego na niebieski, 100 zł - rozeta na przedniej stronie, przechodzi ze złotego w kolor zielony,

- na przedniej stronie, przechodzi ze złotego w kolor zielony, 200 zł - tarcza herbowa z literą S na przedniej stronie, ze złotego w zielony,

- na przedniej stronie, ze złotego w zielony, 500 zł - szyszak husarski z prawej strony portretu króla zmienia kolor z zielonego na niebieski.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest "efekt kątowy". Jest on widoczny w prawym dolnym rogu na przedniej stronie banknotów. Aby dostrzec to zabezpieczenie, wystarczy unieść banknot na wysokość wzroku i skierować go równolegle do podłoża, trzymając go płasko. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, po obróceniu go w prawo i w lewo o 90 stopni:

"W banknocie o nominale 10 i 20 zł, w zależności od kąta obserwacji, widać jasne lub ciemne cyfry oznaczające nominał. W banknocie 50 i 100 zł w zależności od kąta patrzenia zobaczymy koronę lub cyfry oznaczające nominał. W banknocie 500 zł, w miarę zmiany kąta patrzenia, z prawej strony portretu króla widać jasne lub ciemne cyfry oznaczające nominał. Z lewej strony, na tarczy herbowej widoczne są natomiast naprzemiennie ciemniejsze lub jaśniejsze pola pokrywającej ją szachownicy".