Kobieta zgłosiła swoje znalezisko firmie, a ta zapewniła, że po otrzymaniu informacji zostało przeprowadzone dochodzenie . Dodano, że wszelkie procedury związane z pakowaniem były przestrzegane. Skorpion trafił pod opiekę osób z organizacji National Centre for Reptile Welfare.

Autor listu pisze w nim, że dziękuje za zamówienie jego produktu, a ponadto zapewnia, że zamówione przedmioty zostaną dostarczone w osobnej paczce . Co więcej, dodaje on, że produkt jest w transporcie i ma przyjść już niebawem. W liście jest wzmianka o pewnym "małym prezencie", który rzekomo ma rozjaśnić dzień adresatowi paczki. Tym prezentem okazuje się łyżeczka.

Niektórzy mogą domniemywać, że było to zwyczajne oszustwo ze strony nadającego paczkę , a adresat nigdy nie otrzyma zamówionych produktów. Warto również zaznaczyć, że cała sytuacja może nie być autentyczna, a opisana historia mogła zostać zmyślona na potrzeby zdobycia zasięgów.

Poczta Polska zajmowała się wieloma dziwnymi przesyłkami. Niedawno Polska Agencja Prasowa zapytała przewoźnika o nietypowe paczki, z którymi ten miał do czynienia. Poczta Polska wskazała na kilka przypadków z przeszłości między innymi papugę , która wydostała się z paczki i latała po sortowni czy węża boa , który pełzał pomiędzy przesyłkami, również na sortowni.

Warto pamiętać o tym, by przed wysłaniem paczki zapoznać się z regulaminem. To ważne szczególnie przy wysyłaniu przesyłek za granicę – wówczas trzeba również wziąć pod uwagę przepisy państwa, do którego nadaje się paczkę.