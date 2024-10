Jakie przelewy są objęte kontrolą urzędu skarbowego?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od lipca 2022 roku, urząd skarbowy ma prawo monitorować konta bankowe obywateli oraz analizować większe transakcje bez wcześniejszego powiadomienia ich właściciela. Banki są zobowiązane do zgłaszania każdej podejrzanej operacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), co umożliwia urzędom dostęp do pełnej historii finansowej osób fizycznych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, transakcje mogą być zgłaszane do Głównego Inspektora Informacji Finansowej, który może zablokować operację lub przekazać sprawę do dalszego postępowania.

Typy transakcji budzących szczególne zainteresowanie KAS obejmują m.in.:

Przelewy na duże kwoty, szczególnie jeśli nie są one związane z działalnością gospodarczą.

Operacje o powtarzalnym charakterze, nawet jeśli pojedyncze kwoty nie są wysokie, ale ich suma w krótkim czasie osiąga znaczne wartości.

Przelewy z nietypowymi tytułami, np. darowizny o dużych kwotach lub wpłaty pochodzące z zagranicy.

Transakcje między różnymi osobami, które mogą budzić podejrzenia o omijanie prawa.

Banki są zobligowane do przekazywania informacji o operacjach przekraczających równowartość 15 tys. euro, czyli ok. 65 tys. zł. Chociaż niektóre instytucje finansowe stosują niższe limity (np. 10 tys. euro), co w praktyce oznacza, że przelew na kwotę wyższą niż ok. 43 tys. zł może również wzbudzić zainteresowanie urzędników. Kontrole mają na celu zapobieganie działaniom przestępczym, ale również wychwytywanie potencjalnych źródeł dochodu, które mogą nie być wykazywane w rozliczeniach podatkowych.

Czy można uniknąć kontroli, przelewając duże kwoty?

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie definiują szczegółowo dolnej granicy kwoty, która zwolniona byłaby z monitorowania przez banki, ponieważ każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Przykładowo, przekazanie darowizny bliskiej osobie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego, jeśli jej wartość przekracza określony limit.

Limit darowizn waha się w zależności od stopnia pokrewieństwa między osobami - darowizna przekazana rodzicom lub rodzeństwu może być zwolniona z podatku, o ile zostanie odpowiednio zgłoszona. W przypadku innych przelewów np. związanych z pożyczkami czy zakupem także warto upewnić się, czy są spełnione wszystkie wymagane formalności.

Dla przelewów o charakterze darowizn znaczenie ma również limit w wysokości 15 tys. euro, a banki są zobowiązane do powiadomienia odpowiednich organów o transakcjach przekraczających tę kwotę. Aby uniknąć niepotrzebnych kontroli, warto również rozważyć przelewy w mniejszych sumach, szczególnie gdy cel operacji nie jest jednoznacznie określony.

Jakie konsekwencje grożą za przekroczenie limitów i brak zgłoszenia?

Urząd skarbowy ma szerokie kompetencje w zakresie weryfikacji transakcji finansowych. Jeśli okaże się, że dany przelew pochodzi z nieujawnionego źródła dochodów, urząd ma prawo nałożyć karę pieniężną. Sankcje mogą sięgnąć nawet 75% nieopodatkowanych dochodów, a w niektórych przypadkach istnieje także ryzyko postawienia zarzutów karnych. Kary za niezgłoszenie wysokich przelewów mogą obejmować zarówno sankcje finansowe, jak i dodatkowe obciążenia podatkowe, w zależności od sytuacji.

Kontrola może sięgać nawet pięć lat wstecz, co oznacza, że urząd skarbowy ma prawo do weryfikacji starszych transakcji i egzekwowania należności wraz z odsetkami. W najpoważniejszych przypadkach, kiedy transakcje budzą podejrzenie prania pieniędzy, sprawa może trafić bezpośrednio do prokuratury.

