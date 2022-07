Trudno Nam - Ludziom materialistom, uzależnionym od cierpienia, uzależnionym od posiadania, od papierosów, plotek i kredytów - pojąć ogrom zagadnień, od których ludzkość była przez tyle lat odsunięta. A zamiast tego zaprogramowana w podstawowe schematy egzystencji. Powiem to kolejny raz - Dla każdego z Nas to czas, by oduczyć się wszystkiego, czego Nas według schematów uczono, aby zresetować umysł i przygotować się na Prawdę i Wiedzę. To potwornie trudny, ogromny wysiłek, bo wymaga przeprogramowania nawyków myślowych i rozpuszczenia wyuczonych schematów. Każdy miał pasować do określonego schematu, a przecież każdy z Nas jest indywidualnością. Istotą niezależnie kreatywną. Dostosowywaliśmy się. Lecz czy dziś nadal musimy ? (...) Wiedza chyba od zawsze miała być dostępna tylko dla nielicznych. Dziś mamy realną szanse to zmienić.