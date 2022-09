Elżbieta Bowes-Lyon na zdjęciach wygląda bardzo niewinnie. Z zachowanych fotografii spogląda starsza, uśmiechnięta, elegancka pani - nestorka rodu. To jednak tylko pozory. Królowa matka przez biografów przedstawiana jest jako najbardziej bezwzględna kobieta na dworze. Podobnie o niej wypowiadali się politycy, którzy mieli przyjemność ją poznać. Hitler zwykł nazywać Elżbietę Bowes-Lyon "najniebezpieczniejszą kobietą na świecie". Dlaczego?

Elżbieta Bowes-Lyon: Nazywali ją "kuchareczką" wszystko przez niepewne pochodzenie

Elżbieta Bowes-Lyon pochodziła z jednego z najbardziej znamienitych brytyjskich rodów, Strathmore’ów. Urodziła się 4 sierpnia 1900 roku. Miejsce narodzin królowej matki owiane jest tajemnicą. Jeśli wierzyć plotkom Elżbieta I była owocem romansu hrabiego Strathmore i Kinghorne, Claude’a Bowes-Lyona oraz kucharki Marguerite Rodiere. Królowa matka nigdy nie zabrała głosu w tej sprawie.

Reklama

Elżbieta I otoczona była przez rodziców miłością i opieką. Dzieciństwo upłynęło jej na beztroskich zabawach. Dobrze się uczyła - była pilna i sumienna. Nie brakowało jej również inteligencji.

Zdjęcie Książę i księżna Yorku z córką księżniczką Elżbietą / Universal History Archive / Contributor / Getty Images

Zobacz również: Styl Elżbiety II. Dlaczego królowa nosiła kolorowe kreacje i broszki?

To ona pociągała za sznurki. Chciała zostać królową

Podobno wróżka przepowiedziała Elżbiecie Bowes-Lyon jej los, gdy ta miała 10 lat. Zapowiedziała, że poślubi króla i będzie matką królowej. Młodziutka Elżbieta słowa prorokini wzięła sobie do serca. Później robiła wszystko, by przepowiednia się spełniła.

Podczas jednego z przyjęć Elżbieta poznała księcia Walii Davida. Przystojny młodzieniec przypadł do gustu arystokratce na wydaniu. Niestety David okazał się odporny na wszelkie zaloty. Piękną Elżbietą zainteresował się jednak o rok starszy członek rodziny królewskiej, Albert.

Albert zabiegał o względy Elżbiety, jednak ta długo pozostawała obojętna jego staraniom. Niektórzy twierdzą, że opierała się starszemu bratu, ponieważ wciąż marzyła o tym, by zostać żoną młodszego i bardziej charyzmatycznego Davida. Elżbieta kilka razy odrzucała nawet zaręczyny Alberta. Gdy arystokrata zaczął leczyć złamane serce i odpuścił starania, pojęła, jak wielki błąd popełniła. Starannie planowała wtedy kolejne spotkania z byłym adoratorem, by na nowo rozkochać go w sobie. Jej plan się powiódł. W 1923 roku została Królewską Wysokością Księżną Yorku.



Zdjęcie Książę Yorku (późniejszy król Jerzy VI) z lady Elżbietą Bowes-Lyon (późniejsza królowa Elżbieta I, królowa matka), / PA Images / Contributor / Getty Images

Ukartowała wszystko? Nazywają ją intrygantką

Elżbieta I była dobrą, wspierającą i kochającą żoną. Podobno to ona pomogła przyszłemu królowi Wielkiej Brytanii pokonać problemy z mową. Albert od najmłodszych lat się jąkał. To sprawiało, że podczas spotkań towarzyskich czuł się niepewnie. Królewska Wysokość Księżną Yorku walczyła o to, by jej małżonek zyskał zasłużoną pozycję.

Początkowo nikt nie spodziewał się, że Albert zostanie królem. Po śmierci Jerzego V na tron wstąpił jego starszy brat Edward VIII. Jego rządy nie trwały jednak długo. Król bez pamięci zadurzył się w Amerykance i rozwódce Wallis Simpson. Związek monarchy z kobietą o zszarganej opinii był skandalem.

Wówczas do akcji miała wkroczyć Elżbieta I. Przyszła królowa matka podobno podsycała plotki o związku króla Edwarda i Amerykanki, podkreślając, że podobne zaloty nigdy nie powinny mieć miejsca. Rosnące kontrowersje sprawiły, że rodzina królewska postawiła przed Edwardem VIII ultimatum. Kazała królowi wybrać pomiędzy tronem i miłością. Edward nie opuścił Wallis Simpson. Zgodnie z wolą rodziny abdykował. Niedługo później Elżbieta została królową.

Zdjęcie Królowa Elżbieta I w dniu koronacji w 1936 roku z córką księżniczką Elżbietą na balkonie Pałacu Buckingham / Universal History Archive / Contributor / Getty Images

Zobacz również: Zmarła Elżbieta II. Królowa Wielkiej Brytanii miała 96 lat



Relacje matki i córki nie zawsze układały się pomyślnie

Elżbieta I była wspierającą matką. Kochała swoje córki i poświęcała im uwagę. Gdy Elżbieta II została królową, mogła liczyć na pomoc matki, która świetnie znała się na królewskiej etykiecie, ale także doskonale odnajdywała się w świecie nowoczesnych mediów.

Relacja matki i córki była stosunkowo bliska. Nie oznacza to jednak, że przedstawicielki królewskiego dworu zawsze były zgodne. Elżbieta I długo nie akceptowała miłości córki do Filipa z duńskiego rodu królewskiego Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Uważała, że młody arystokrata nie jest odpowiednim kandydatem na męża. Mimo sprzeciwu matki Elżbieta postanowiła poślubić Filipa. To spotęgowało złość nestorki.

Relacje matki i córki poprawiły się, dopiero gdy na świecie pojawił się książę Karol. Obecny król Wielkiej Brytanii był oczkiem w głowie babci. Elżbieta I rozpieszczała go i wspierała w trudnych chwilach. To właśnie ona miała przekonać księcia do poślubienia ślicznej Diany Spencer. Jednak, gdy małżeństwo tych dwoje się rozpadało, stała po stronie wnuka, kryjąc jego skoki w bok i romans z Camillą Parker Bowles.

Elżbieta I jako jedyna podczas pogrzebu Lady Di nie pokłoniła się przed jej trumną. Podobno do końca swoich dni nie wybaczyła Spencer tego, że po rozwodzie zasugerowała, by w razie śmierci Elżbiety II, Karol zrzekł się władzy na rzecz Williama i tym samym złamał sukcesję.

Elżbieta Bowes-Lyon zmarła 30 marca 2002 roku. Żyła 102 lata. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 kwietnia 2002. Uczestniczyły w nich tysiące Brytyjczyków.

Zdjęcie Elżbieta Bowes-Lyon zmarła 30 marca 2002 roku / Georges De Keerle / Contributor / Getty Images

Zobacz również: Aleksandra Kwaśniewska wspomina spotkanie z królową: Dziękuję za ten nieopisany zaszczyt