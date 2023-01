Obecnie najniższa emerytura wynosi zaledwie 1338,44 zł. W marcu ma ona ulec waloryzacji o 13,8 proc., dzięki czemu wzrośnie do 1588,44 zł brutto

W marcu ma ona ulec waloryzacji o 13,8 proc., dzięki czemu wzrośnie do 1588,44 zł brutto Wciąż jednak jest to niewielka kwota, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę wysokie koszty życia w Polsce. Aby nieco poprawić sytuację seniorów, rząd zdecydował o przyznawaniu im raz w roku dodatkowego świadczenia pieniężnego w formie 13. emerytury

Komu przysługuje 13. emerytura?

Świadczenie to jest wypłacane od 2019 r. W przeciwieństwie do 14. emerytury nie obowiązuje tu kryterium dochodowe. Oznacza to, że jest ono wypłacane wszystkim upoważnionym, bez względu na wysokość świadczenia podstawowego.

Aby otrzymać 13. emeryturę, wystarczy na dzień 31 marca 2023 r. mieć status emeryta lub rencisty. Przysługuje ona również:

osobom pobierającym świadczenia

osobom pobierającym zasiłki przedemerytalne

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Ile wyniesie 13. emerytura 2023?

Życie i styl Seniorzy mogą dostać dodatkowe 800 zł. Sprawdź, czy jesteś na liście Świadczenie to stanowi równowartość najniższej gwarantowanej emerytury. Obecnie wynosi ona 1338,44 zł, jednak w marcu bieżącego roku ma ulec waloryzacji. Zgodnie z zapowiedziami rządu świadczenie ma wzrosnąć o wskaźnik inflacji za 2022 r.

Nieoficjalnie mówi się, że emerytury wzrosną o 13,8 proc. a przy tym nie mniej niż 250 zł. Oznacza to, że najniższa emerytura po waloryzacji i 13, emerytura w 2023 r. wyniosą 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł na rękę. Oficjalne i ostateczne informacje zostaną przedstawione na początku lutego, gdy GUS opublikuje dane statystyczne za ubiegły rok.

Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury?

Zdjęcie 13. i 14. emerytura pomogą podreperować budżet seniorów / 123RF/PICSEL

Trzynastka jest przyznawana i wypłacana przez ZUS oraz KRUS automatycznie. Oznacza to, że wszystkie uprawnione osoby otrzymają ją bez konieczności składania wniosków czy pilnowania terminów. Świadczenie trafi do emerytów i rencistów w kwietniu bieżącego roku i zostanie wypłacone wraz z przysługującą za ten okres emeryturą. Natomiast osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne 13.emeryturę otrzymają w maju 2023 r.

