Emily Jones ćwiczy i zdrowo się odżywia. Modelka plus size nie promuje otyłości

Emily Jones to ciałopozytywna modelka, której profil na Instagramie obserwuje już 219 tysięcy użytkowników.

31-letnia celebrytka wrzuca do sieci śmiałe zdjęcia. Nie wstydzi się pozować w kostiumach kąpielowych, ani eksponować swoich krągłości w obcisłych ubraniach.

Influencerka plus size dodaje kobietom na całym świecie pewności siebie, mówiąc, że mogą być piękne w każdym rozmiarze, jednak wyjaśnia również, że wcale nie promuje otyłości.



Emily Jones o promowaniu otyłości. Modelka plus size nie ma zamiaru tego robić!

Emily Jones obala stereotypy i daje do zrozumienia fanom, co oznacza dla niej ciałopozytywność, a jej zdaniem, wcale nie reklamuje ona bycia otyłym. To błędne przekonanie, na co zwróciła zresztą uwagę przy okazji rozmowy z Daily Star.



Influencerka wyznała, że dba o siebie, ponieważ regularnie ćwiczy i zdrowo się odżywia. Pomimo ograniczeń zdrowotnych, stara się stosować zbilansowaną dietę i trenować.



Ciałopozytywność to dla niej cieszenie się z życia niezależnie od wyglądu, a nie promowanie otyłości, jak twierdzi wiele osób.

Emily Jones uważa, że w sieci powinno się obserwować osoby, które poprawiają nam nastrój. Nie takie, które sprawiają, że czujemy się ze sobą gorzej.



Zgadzacie się z jej opinią?





