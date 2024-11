W jakim miejscu powinna stać paprotka?

Paprocie rosną w niskich partiach lasu, ewentualnie na gałęziach drzew. Nie otrzymują tam zbyt wiele światła. Dlatego też często pojawia się przekonanie, że do właściwego wzrostu potrzebują cienistego miejsca. Okazuje się jednak, że w warunkach domowych, postawiona w cieniu paprotka po prostu zmarnieje. Najlepszym rozwiązaniem będzie półcień lub miejsce, do którego dociera rozproszone światło.

Paprotka lubi wilgoć, dlatego warto ją systematycznie podlewać. Stałe podłoże powinno być delikatnie wilgotne, a woda do podlewania - przegotowana i odstana.

Czym podlewać paprocie, żeby ładnie rosły? Wykorzystaj skorupki jajek

Co zrobić, by paprotka bujnie rosła? Istnieje na to prosty i skuteczny, domowy sposób. Chodzi o specjalny nawóz, do którego przygotowania potrzebne są tylko dwa składniki. To domowa "mikstura" ze skorupek jajek, która sprawdzi się idealnie w przypadku paprotki. Dlaczego akurat skorupki jajek? Nie od dziś wiadomo, że w swoim składzie mają 80 proc. wapnia i są dodatkowo bogate w krzem, cynk, siarkę i fluor.

Do przygotowania nawozu będą potrzebne tylko skorupki i woda. Jak go zrobić? To proste. Do słoika wystarczy wrzucić suche skorupki i zalać gotującą się wodą. Całość należy odstawić na tydzień. Po tym czasie domową miksturą będzie można podlewać nasze rośliny. Wykorzystanych skorupek nie trzeba wyrzucać - można je skruszyć i włożyć do ziemi w doniczce.

Paprotka - podlewanie herbacianą esencją

To nie jedyny domowy sposób na piękną paprotkę. Kolejnym jest podlewanie jej herbacianą esencją z lub bez fusów. Jeśli akurat mamy esencję z fusami, to możemy je zakopać w doniczce lub zostawić na powierzchni. Tym prostym, domowym "nawozem" z czarnej herbaty możemy podlewać roślinę raz w tygodniu. Jeśli będziemy przesadzać paprotkę, to w ziemię warto włożyć liście herbaciane. Przyczynią się do wzrostu rośliny.

Paprotkę można też podlewać:

rumiankiem,

skrzypem polnym,

pokrzywą,

szałwią.

Dzięki temu uchronimy roślinę przed pleśnią i chorobami o podłożu bakteryjnym.

