Będzie gorąco i deszczowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę meteorologiczną na najbliższe dni, z której wynika, że prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z pierwszymi w tym roku upałami. I choć w weekend musimy się przygotować na umiarkowane zachmurzenie, przelotne opady deszczu i temperaturę maksymalną do 25 st. C, to jednak już w poniedziałek termometry wskażą 30 st.C.

Nadchodzący tydzień przyniesie więcej opadów deszczu szczególnie w tych regionach, gdzie dawno nie padało, czyli na północy i północnym zachodzie. Dobowe sumy na ogół nie będą wysokie, ale padać będzie praktycznie każdego dnia. Na północy i zachodzie kraju sytuacja pod kątem suszy powinna się delikatnie poprawić - czytamy w komunikacie IMiGW.

W sobotę najchłodniej będzie na południu Podkarpacia, około 17 st. C, najcieplej w centrum i na zachodzie kraju, do 24 st.C. Z kolei na północnym wschodzie słupki rtęci wskażą 25 st.C. Wiatr będzie słaby i zmienny, ale w czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h.

Do Polski zbliżają się upały

W poniedziałek, 19 czerwca przelotne opady utrzymają się jeszcze niemal w całym kraju, ale najładniejszą pogodą będą mogli się cieszyć mieszkańcy zachodnich regionów Polski. Na południowym zachodzie zrobi się bardzo ciepło - do 29 st. C.

Od wtorku do czwartku zachmurzenie przeważnie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu i burze. We wtorek od 26 st. C do 30 st. C. W środę i czwartek na południu i południowym zachodzie około 25-27 st. C, na pozostałym obszarze kraju nieco chłodniej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków zachodnich i północnych - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.