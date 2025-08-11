Nadchodzi fala upałów. Termometry pokażą ponad 30 st. C

Poniedziałek będzie ostatnim dniem względnie komfortowej pogody. Od wtorku gorące masy powietrza zaczną obejmować kolejne regiony kraju.

Najcieplej będzie na południu i zachodzie, gdzie temperatura przekroczy 30 st. C., a najchłodniej - na Półwyspie Helskim, z prognozowanymi 21 st. C. i umiarkowanym, chwilami porywistym wiatrem.

W środę temperatura wzrośnie o kilka stopni. Na Helu spodziewać się możemy około 24 st. C., natomiast w zachodnich i południowych województwach słupki rtęci wskażą 31-32 st. C.

Czwartek również będzie upalny, jednak najwyższe temperatury prognozowane są na piątek 15 sierpnia, dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wówczas w całej Polsce termometry pokażą około 30 st. C., a najcieplej będzie na zachodzie kraju -mieszkańcy Zielonej Góry mogą spodziewać się aż 37 st. C.

Prognoza na długi weekend dla wybranych miast

Podczas długiego sierpniowego weekendu upał obejmie niemal cały kraj, z wyjątkiem nadmorskich miejscowości, a także regionów górskich, gdzie będzie nieco chłodniej. Oto przewidywane wartości dla wybranych polskich miast:

Warszawa - piątek 32 st. C., sobota 31 st. C., niedziela 23 st. C.

Kraków - piątek 33 st. C., sobota 30 st. C., niedziela 25 st. C.

Gdańsk - piątek 31 st. C., sobota 23 st. C., niedziela 21 st. C.

Wrocław - piątek 34 st. C., sobota 28 st. C., niedziela 24 st. C.

Poznań - piątek 35 st. C., sobota 27 st. C., niedziela 24 st. C.

Koszalin - piątek 31 st. C., sobota 20 st. C., niedziela 20 st. C.

Zakopane - piątek 26 st. C., sobota 24 st. C., niedziela 18 st. C.

Podczas upałów pamiętajmy o ochronie skóry oraz nakryciu głowy Andrzej Hulimka Agencja FORUM

Jak chronić się przed upałem?

Wysokie temperatury wymagają odpowiedniego przygotowania. Kluczowe jest regularne nawadnianie - w czasie upałów należy pić 2-3 litry wody dziennie, unikając napojów słodzonych, gazowanych, a także mocnej kawy i herbaty. Objawy odwodnienia, takie jak bóle głowy, zmęczenie, nudności czy zaburzenia koncentracji, mogą pojawić się szybciej niż zwykle.

Dom w czasie upałów powinien być dla nas chłodnym schronieniem. Zaleca się szczelne zamykanie i zasłanianie okien w ciągu dnia oraz wietrzenie pomieszczeń w nocy i wczesnym rankiem. Rolety, zasłony czy markizy pomogą ograniczyć nagrzewanie wnętrza. Szczególną opieką należy otoczyć osoby wrażliwe na wysoką temperaturę - seniorów, dzieci oraz zwierzęta domowe.

Spędzając czas na świeżym powietrzu, pamiętajmy o ochronie skóry i stosowaniu kremów z filtrem.

Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybierania Content Studio