Cała Polska tonie w grzybach

Nie ma w Polsce województwa, z którego nie płynęłyby wieści o obfitości grzybów w lesie. Od Pomorza po Podkarpacie od Lubuskiego po Lubelszczyznę - ze wszech stron miłośnicy leśnych skarbów wynoszą kosze pełne podgrzybków, prawdziwków, koźlarzy, maślaków i kurek. Wilgoć wreszcie dotarła pod poszycie, a ciepło sprawiło, że grzyby chętniej zaczęły wyglądać spod mchów. Efekt? Leśne runo eksplodowało i zatopiło Polskę w grzybach. Wystarczy zaledwie kilka minut spaceru, by natknąć się na smakowite okazy.

Gdzie szukać grzybów?

Amatorzy grzybów wiedzą, że nie wszystkie smakują tak samo, dlatego wytrawni łowcy często poszukują jedynie określonych gatunków. Dlatego znaczenie ma okolica, w której szukamy smakowitych skarbów.

Gdzie szukać podgrzybków?

Podgrzybki to popularne grzyby, które nie wybrzydzają jeśli chodzi o sąsiedztwo, można je znaleźć zarówno w lasach liściastych, mieszanych, jak i iglastych. To grzyby, które lubią kwaśną glebę. Jeśli mamy ochotę na marynowane podgrzybki, warto szukać ich pod krzakami borówek i między jeżynami.

Podgrzybki zajączki również zaczynają pojawiać się w lasach od początku czerwca

Gdzie szukać prawdziwków?

Prawdziwki to ludowa nazwa borowików. Doniesień o pojawieniu się króla lasów, czyli borowika szlachetnego jest stosunkowo niewiele, natomiast borowiki usiatkowane, nazywane też letnimi, spotkać można w każdym zakątku Polski. Gdzie szukać prawdziwków? Najchętniej rosną w lasach liściastych, bo letnie borowiki lubią mieć za sąsiadów graby, buki i dęby. Letnie prawdziwki preferują gleby obojętne.

Gdzie szukać koźlarzy?

Koźlarz nazywany popularnie kozakiem, koźlakiem, osikiem, podbrzezikiem czy krawcem to grzyb mikoryzowy, czyli wchodzi w symbiozę z korzeniami drzew. Określone koźlarze spotkać można więc wyłącznie pod określonym rodzajem drzew. Ludowe nazwy jasno wskazują, gdzie należy szukać kozaków.

Osiki - to w fachowej nomenklaturze koźlarze czerwone , które występuję pod topolami osikami .

Podbrzezikami nazywane są koźlarze babki , dlatego że można je spotkać pod brzozami . Te drzewa chętnie wybierają też koźlarz pomarańczowożółty, białawy i różnobarwny .

Koźlarze sosnowe , jak sama nazwa wskazuje, wchodzą w mikoryzę z sosnami.

Koźlarze grabowe moszczą się natomiast pod grabami.

Koźlarze to charakterystyczny grzyb leśny chętnie zbierany przez grzybiarzy

Gdzie szukać maślaków?

Maślaki są za to bardzo mocno zdecydowane, jeśli chodzi o towarzystwo. Zakochały się w sosnach i to właśnie tych drzew się trzymają. Grzyby nazywane twardzioszkami czy bagniakami preferują kwaśną glebę. Gdzie szukać maślaków? Lubią młode lasy, gdzie promienie słońca docierają miejscami do runa. Można je spotkać też na terenach podmokłych, jak wskazuje jedna z ich ludowych nazw.

Gdzie szukać kurek?

Pieprzniki jadalne, czyli popularne kurki lubią lasy mieszane i iglaste. Spotkać je można pod dębami, sosnami i świerkami. Wszystkie grzyby lubią wilgoć, ale kurki są jej fankami, dlatego często pojawiają się nad strumieniami, na brzegach jezior i terenach podmokłych.

Grzybiarze i leśnicy przypominają, że lasy obrodziły też trującymi grzybami, dlatego jeśli nie mamy pewności lepiej zostawić znalezione okazy w lesie.

