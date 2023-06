Spis treści: 01 "Podzielasz ten entuzjazm?". Zawadzka zwróciła się do fanów

02 Marcelina Zawadzka już je nosi. Stylizacje idealne na lato

03 Marcelina Zawadzka: kariera

Marcelina Zawadzka. Miss Polski, modelka i prezenterka stanowi inspirację dla wielu kobiet, jeśli chodzi o modowe wybory. Stylizacje, w jakich pokazuje się gwiazda, są idealne do pracy, na co dzień, jak i na wyjścia - te mniej lub bardziej oficjalne. W swoim ostatnim poście na Instagramie celebrytka zaprezentowała cały "festiwal stylizacji", które sprawdzą się na letnie dni.

"Podzielasz ten entuzjazm?". Zawadzka zwróciła się do fanów

Zdjęcie Marcelina Zawadzka to jedna z najpopularniejszych gwiazd show-biznesu / Pawel Wodzynski/East News / East News

- Uwielbiam ten czas, kiedy można pobawić się na festynach, festiwalach i koncertach w uroczych mniejszych miejscowościach, zajadać się świeżymi truskawkami i siedzieć na wygrzanej słońcem ławce. Kocham lato w Polsce. Tak jak ja podzielasz ten entuzjazm? - zwróciła się do swoich fanów w poście na Instagramie.

Do wpisu dołączyła kilka zdjęć, do których pozuje w rozmaitych stylizacjach. Jedną z nich opisywaliśmy już wcześniej:

Marcelina Zawadzka już je nosi. Stylizacje idealne na lato

Na pierwszym z najnowszych zdjęć Marcelina zaprezentowała się w koszulce oversize w kolorze fuksji, którą związała na wysokości talii. Przy okazji wyeksponowała płaski brzuch. Dobrała do niej czarne jeansowe rurki, które podkreśliły jej zgrabne nogi.

W kolejnej stylizacji Zawadzka postawiła na czerń. Gwiazda ma na sobie czarną kurtkę z frędzlami, która przywodzi na myśl modę królującą na festiwalu Glastonbury. Uwagę zwracają również niebieskie i wzorzyste detale.

Kolejna propozycja na upalne dni prosto od Zawadzkiej? Biały, skąpy t-shit na ramiączkach w parze z różowymi, jeansowymi szortami. Cóż, taki zestaw z pewnością wygląda gorąco i podkreśla wszystkie atuty sylwetki gwiazdy. Dodatkiem, który dodał stylizacji kropki nad i, jest wielokolorowy, długi naszyjnik z koralikami w odcieniach różu, błękitu, bieli czy fioletu. Jest słodko, ale nie do przesady.

Wśród licznych propozycji nie mogło zabraknąć dresu. Gwiazda w swojej kolekcji ma ich pokaźne grono. Tym razem zaprezentowała się w spodniach o ciemnoróżowym kolorze, do których dobrała szarą bluzę. Wygodną stylizację uzupełniła czapką z daszkiem w bordowym odcieniu.

Kolejną stylizacją, jaką zaprezentowała Zawadzka, jest komplet w odcieniu jasnego różu. Krótka, lekka marynarka, którą założyła gwiazda, ma na sobie srebrne detale. Zawadzka zestawiła róż z białym t-shirtem i czapką z daszkiem w bordowym kolorze.

Na ostatnim ze zdjęć Marcelina Zawadzka zaprezentowała się w białej, zwiewnej sukience z koronką. Na wierzch ubrała czarną, skórzaną ramoneskę. Idealnie komponują się z nią kowbojskie, czarne buty. Połączenie ciężkich butów z delikatną sukienką od dłuższego czasu nie wychodzi z mody i święci triumfy w coraz to nowszych odsłonach. Zawadzka chyba polubiła konkretny model czapki z daszkiem - to właśnie tę w bordowym kolorze dobrała do stylizacji. Propozycja idealna na muzyczny festiwal? Oceńcie same.

Marcelina Zawadzka: kariera

Marcelina Zawadzka to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd show-biznesu. W 2011 roku wygrała konkurs Miss Polonia. Później została prowadzącą "Pytania na śniadanie" na antenie TVP2.

Obecnie jest związana z Polsatem. Widzowie mogą ją oglądać w programie "Farma" i podczas wydarzeń organizowanych przez stację. Oprócz tego Zawadzka nadal zajmuje się modelingiem, współpracuje z różnymi markami.

