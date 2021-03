Czwarty rok z rzędu Finlandia została okrzyknięta najszczęśliwszym krajem na świecie. Islandia, Dania, Szwajcaria i Holandia zajęły odpowiednio drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce w raporcie World Happiness Report 2021. Polska zajęła 39. pozycję w zestawieniu, notując spadek z miejsca 36.

Reklama

Zdjęcie W Finlandii żyją najszczęśliwsi ludzie na świecie. Polska znów zalicza spadek... /123RF/PICSEL

Przygotowanie tegorocznego raportu o szczęściu było wyjątkowym wyzwaniem, badacze musieli zrozumieć, jaki wpływ pandemia wywarła na ogólnoświatowy dobrostan, przyznają twórcy zestawienia. "Pandemia przypomina nam o naszych globalnych zagrożeniach dla środowiska, pilnej potrzebie współpracy i trudnościach w jej nawiązaniu w każdym kraju i na świecie. World Happiness Report 2021 przypomina nam, że musimy dążyć do dobrobytu, a nie do zwykłego bogactwa, które będzie naprawdę ulotne, jeśli nie będziemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju" - podkreślił w oficjalnym komunikacie ekonomista Jeffrey Sachs, dyrektor Center for Sustainable Development na Columbia University.

Reklama

Kolejny triumf Finlandii i ponowne okrzyknięcie jej najszczęśliwszym krajem na świecie, zgodnie z danymi ankietowymi z badania Gallup World Poll, nie było dla badaczy zaskoczeniem. Ten kraj zawsze zajmował wysokie pozycje, jeśli chodzi o wzajemne zaufanie, a to uznawane jest za jeden z głównych czynników, który pomógł chronić ludzi podczas pandemii.

Poniżej prezentujemy pierwszą 20 najszczęśliwszych krajów na świecie na której znalazły się kolejno: 1.Finlandia, 2. Islandia, 3. Dania, 4. Szwajcaria, 5. Holandia, 6. Szwecja, 7. Niemcy, 8. Norwegia, 9. Nowa Zelandia, 10. Austria, 11. Izrael, 12. Australia, 13. Irlandia, 14. Stany Zjednoczone, 15. Kanada, 16. Czechy, 17. Belgia, 18. Wielka Brytania, 19. Chiny, 20. Francja.

"Kiedy wysyłamy raport do druku, pandemia wciąż jest daleka od zakończenia, a nasze wnioski dotyczące szczęścia podczas jej trwania muszą pozostać niepewne. Jednak okazuje się, że tych samych sześć czynników wspierających dobrostan (dochód, zdrowie, wsparcie innych, wolność, hojność i zaufanie) są tak samo ważne. Przy czym w tym roku zaufanie odegrało najistotniejszą rolę - czytamy w podsumowaniu.

Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy programTUTAJ>>>