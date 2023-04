Kot Gacek musi schudnąć

Kot Gacek szybko zdobył popularność, która rozszerzyła się poza granicę kraju. O "legendzie Szczecina" pisały światowe media takie jak "New York Post", "The Guardian", "The Daily Mirror" czy "La Stampa". Kot stał się prawdziwym celebrytą, którego na ulicy Kaszubskiej odwiedzają turyści z niemal całej Polski.

Kot Gacek swoją międzynarodową karierę zawdzięcza aplikacji Google Maps, w której internauci zaczęli wystawiać mu opinie. Obecnie średnia wynosi 5,0. Gacek nie zdaje sobie sprawy ze swojej sławy. Woli skupiać się na leniuchowaniu i podjadaniu. Fani kota z ulicy Kaszubskiej niejednokrotnie pisali o wadze Gacka. Jak się okazuje, weterynarz również uważa, że koci celebryta powinien nieco schudnąć.

Reklama

Pod koniec marca fani Gacka zauważyli jego nagłe zniknięcie. Pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych i nieprawdziwych informacji. W sieci wręcz zawrzało. 3 kwietnia na facebookowym profilu szczecińskiego oddziału "Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami" pojawił się post dotyczący Gacka. Jak się okazuje, zwierzak trafił po opiekę weterynaryjną. Przeszedł kompleksowe badania i obecnie przebywa w domu tymczasowym, w którym, jak się okazuje, funkcjonuje bardzo dobrze.

"W badaniu ogólnym wszystko w porządku, krew (profil rozszerzony) też wszystko w normie. Zęby niestety wymagają leczenia stomatologicznego, ale Gacek ma ponad 10 lat, więc raczej nic dziwnego. Lekka bolesność w stawach - podajemy już leki. Dr Paweł zaleca konieczność zrzucenia 4-5 kg" - czytamy na Facebooku.

Nadwaga i otyłość u kotów. Jak rozpoznać?

Wbrew pozorom nadwaga i otyłość u kotów to powszechny problem. Większość opiekunów zdaje sobie z tego sprawę, zwłaszcza że koty jedzenia nie odmawiają. Kolejna dawka smakołyków to dla nich istna przyjemność, nawet jeśli przed chwilą zjadły posiłek.

W takiej sytuacji utrzymanie prawidłowej wagi kota jest trudnym zadaniem. Rozpieszczanie go i karmienie za każdym razem, gdy miauczy pod lodówką, nie wychodzi mu na dobre. Podanie dokładnej, idealnej wagi kota jest trudnym zadaniem, ponieważ jest ona uzależniona od jego rasy. Można jednak rozpoznać, czy kot musi zrzucić zbędne kilogramy w prosty sposób. Wystarczy mu się dokładnie przyjrzeć.

Zdjęcie Nadwaga i otyłość u kotów może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych / 123RF/PICSEL

Gdy linia brzucha kota jest na wysokości linii klatki piersiowej lub nawet nieco niżej to znak, że ma nadwagę. Wówczas tkanka tłuszczowa pokrywa żebra, które ciężko wyczuć podczas delikatnego głaskania. Patrząc z góry, można również zaobserwować, że ciało kota zaczyna przybierać kształt owalu. Już wtedy należy podjąć kroki w celu odchudzenia zwierzaka.

Gorzej jest, gdy wcale nie da się wyczuć żeber oraz kręgosłupa kota, a jego brzuch jest sporych rozmiarów i mocno opada poniżej klatki piersiowej. Wówczas od góry jego ciało jest już owalem, a nagromadzona tkanka tłuszczowa jest widoczna gołym okiem. To oznacza, że cierpi na otyłość. W związku z tym prawidłowa waga kota jest wtedy, gdy żebra i kręgosłup są wyczuwalne, brzuch nie jest obwisły, a talia jest wyraźnie zarysowana i wcięta.

Jak nadwaga i otyłość wpływa na zdrowie kota?

Nadmierne kilogramy, tak samo, jak w przypadku ludzi, negatywnie wpływają na zdrowie kotów. Predyspozycje do przybierania na wadze mają m.in. koty, które:

przeszły zabieg kastracji bądź sterylizacji

mają spowolniony metabolizm przez podeszły wiek

mają małą dawkę codziennej aktywności fizycznej

cierpią na różnego rodzaju schorzenia

Utrzymanie prawidłowej wagi jest więc uzależnione od wielu czynników. Przykładowo młode koty mają większe zapotrzebowanie energetyczne ze względu na to, że ciągle są w ruchu i uwielbiają zabawy. Z kolei inaczej to wygląda u starszych kotów, które mają spowolnioną przemianę materii. Uważa się, że już po siódmym roku życia należy zwracać szczególną uwagę na ilość przyjmowanych przez kota pokarmów.

Nadwaga i otyłość u kotów może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Mowa o cukrzycy, stłuszczeniu wątroby, niewydolności nerek, chorobach układu krążenia oraz zaburzeniach stawów i układu ruchu. Mogą wystąpić choroby skóry związane z trudnościami w codziennej pielęgnacji ciała i sierści oraz problemy żołądkowe. Poza tym koty z otyłością mają podwyższone ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.

Zdjęcie Nadwaga i otyłość u kotów to powszechny problem / 123RF/PICSEL

Jak odchudzić kota?

Nadmierne kilogramy to ryzyko licznych problemów zdrowotnych. By ich uniknąć, trzeba obserwować wagę kota i reagować w przypadku pojawienia się zbędnych kilogramów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest możliwość zapisania kota na obóz odchudzający. Tygodniowo trzeba zapłacić nawet 249 dolarów. Jak wiadomo, zdrowie jest najważniejsze, a za oceanem nie brakuje chętnych na wysłanie kota na przymusowe wczasy.

Chcąc odchudzić kota, trzeba najpierw skonsultować się z weterynarzem i pod jego okiem wprowadzać zmiany w żywieniu zwierzaka. Warto jednak pamiętać, że kota nie można głodzić. Jego dieta musi być odpowiednio zbilansowana. Posiłki powinny zawierać niezbędne składniki odżywcze i mieć odmierzoną porcję dostosowaną do zapotrzebowania zwierzaka.

Poza tym w zrzuceniu zbędnych kilogramów pomoże zrezygnowanie ze smaczków i wszelkich innych przekąsek podawanych między posiłkami. To dość trudne zadanie, zwłaszcza że koty są mistrzami w wymuszaniu kolejnych porcji jedzenia. W dodatku podczas diety odchudzającej ważna jest aktywność fizyczna. Zachęcanie kota do różnych zabaw w ciągu dnia usprawni cały proces zrzucania zbędnych kilogramów.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alergia na kota. Jest na to sposób Interia.tv