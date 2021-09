Gdy miała 2 lata, porównywali ją do lalki Barbie. Jak dziś wygląda?

Aira Marie Brown została gwiazdą w wieku 2 lat

Aira Marie Brown urodziła się w Ameryce. Dziecko już od najmłodszych lat wyróżniała nietypowa uroda. Duże oczy, idealne proporcje twarzy i piękny uśmiech sprawiły, że Brown przypominała żywą lalkę.

Rodzice Aira Marie Brown szybko zauważyli, że ich dziecko ma wszelkie predyspozycje do tego, by zrobić karierę w modelingu. Nie chcieli czekać. Gdy ich córka skończyła zaledwie dwa lata, wysłali zgłoszenie do amerykańskich agencji modelingowych. Specjaliści od razu zauważyli drzemiący w dziecku potencjał. Tak rozpoczęła się światowa kariera Airy, która trwa do dziś.

Aira, mimo młodego wieku, przed kamerą czuła się jak ryba w wodzie. Aparat ją kochał, a niebywała uroda dziewczynki sprawiła, że propozycje kampanii i sesji zdjęciowych od razu się posypały. Mając zalewie dwa lata Aira Marie Brown mogła pochwalić się już dużym doświadczeniem.

Aira Marie Brown: laleczka Barbie

Styliści i makijażyści zachwyceni urodą dziewczynki próbowali za wszelką cenę podkreślić jej atuty. Mocny makijaż i odważne stylizacje sprawiały, że Aira zaczęła przypominać lalkę Barbie. Rodzice posyłali córeczkę na konkursy piękności. Dziewczynka zdobywała coraz to nowe kontrakty. Szybko stała się jedną z najbardziej popularnych dziecięcych modelek w USA. Już jako kilkulatka zarabiała fortunę.

Obecnie dziewczynka ma 10 lat i chociaż nie jest już tak popularna jak kiedyś, nie zrezygnowała z kariery w modelingu. Mała Aira rozszerza zakres swojej działalności. W 2017 po raz pierwszy spróbowała swoich sił jako aktorka. Wystąpiła w filmie "What Sorrows May Come" i wzięła udział w produkcji "Education in Love".

Aira Marie Brown nadal bierze udział w sesjach zdjęciowych. Niektóre z nich są bardzo odważne - prezentują dziecko w pełnym makijaży i kontrowersyjnych pozach. 10-latka próbuje również swoich sił jako vlogerka. Niedawno założyła swój kanał na YouTube.

