Test na spostrzegawczość

Czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia może się znacznie różnić. Jeśli organizujemy Wigilię w domu, oznacza to, że tego roku mamy na głowie znacznie więcej obowiązków, które mogą trwać nawet kilka tygodni. To bardzo stresujący okres, a zwłaszcza dla perfekcjonistów, którzy chcą, aby wszystko wypadło jak najlepiej. Dekoracje, zakupy, przygotowanie posiłków, sprzątanie domu, wysyłanie kartek z życzeniami może być czasochłonne. Czasem, wbrew oczekiwaniom, i sam świąteczny czas nie przynosi wytchnienia. Konieczność sprostania oczekiwaniom i zachciankom gości, kapryszące dzieci i rodzinne rozmowy, w których często trzeba robić dobrą minę do złej gry. W pewnym momencie możemy zapomnieć o radości, jaką powinny przynosić nam święta. Jak zrelaksować się w okresie bożonarodzeniowym? Warto wykonywać chociaż raz dziennie ćwiczenia, które zbawiennie wpływają na mózg. Mogą to być łamigłówki, zagadki matematyczne, quizy, testy IQ lub testy na spostrzegawczość.

Zagadka na świąteczną gorączkę

Dzisiaj przedstawimy wam jeden z naszych testów na spostrzegawczość. Takie łamigłówki mogą przyczynić się do odprężenia. Skupienie się na jednym zadaniu, takim jak szukanie detali na obrazku może pomóc oderwać się od codziennych obowiązków. Dodatkowo radość z sukcesu jest niezastąpiona, co może poprawić nastrój. Spójrzcie na poniższy obrazek i spróbujcie znaleźć ukrytą bombkę. Pamiętajcie jednak, że zadanie ma ograniczenie czasowe. Na rozwiązanie ćwiczenia macie tylko 10 sekund. Gotowi? Start!

Zdjęcie Świąteczna łamigłówka / opracowanie własne / INTERIA.PL

Prawidłowa odpowiedź

Udało wam się rozwiązać nasz test? Oznacza to, że jesteście bardzo spostrzegawczymi osobami, a przygotowania do świąt od tej pory będą wyłącznie przyjemnością. Jeżeli jednak nie podołaliście zadaniu, to nic się nie stało. Prawdopodobnie macie zbyt wiele na głowie i to sygnał, aby wykonywać takie zadania regularnie. Warto mieć na uwadze, że na rozwiązywanie zadań, naszą uważność i koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak stres. Dajcie sobie chwilę odpoczynku i pamiętajcie, że święta to okres radości i wdzięczności, którym powinniśmy się cieszyć. Poniżej na obrazku znajdziecie ukrytą bombkę.

Zdjęcie Poprawne rozwiązanie / opracowanie własne / INTERIA.PL

