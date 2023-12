Zagadka, którą potrafi rozwiązać tylko 4% użytkowników

Rozwiązywanie zagadek na logiczne myślenie wymaga także kreatywności. Często zawierają elementy, które zmuszają nas do wychodzenia poza schematy. Mogą obejmować różnorodne dziedziny, takie jak matematyka, układy logiczne lub zagadki słowne. Dzisiaj przedstawimy ci jeden z naszych testów na inteligencję, który wymaga umiejętności logicznego myślenia. Przeczytaj poniższe polecenie i spróbuj rozwiązać łamigłówkę w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!

Dodaję sześć do jedenastu i otrzymuję pięć. Dlaczego jest to poprawne?

Zdjęcie Kliknij w obrazek i sprawdź nasze pozostałe testy / opracowanie własne / INTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Udało ci się rozwiązać naszą łamigłówkę? Gratulacje! Zagadka ta nie należała do najłatwiejszych. Jeśli jednak nie podołałeś naszemu testowi, to nic się nie stało. Pamiętaj, że to praktyka czyni mistrza, a logiczne myślenie można rozwijać za pomocą łamigłówek. Poniżej sprawdzisz poprawne rozwiązanie.

Aby rozwiązać tę łamigłówka, trzeba myśleć kreatywnie i wyjść poza schematy. Odpowiedź: kiedy jest 11:00, dodanie sześciu godzin daje 17:00.

