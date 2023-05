Ilu ludzi, tyle wakacyjnych ideałów. Dla jednych wymarzonym urlopem jest ten, spędzony na ciepłej plaży. Dla innych urlop to intensywny czas odkrywania świata. Są wreszcie i tacy, którym do szczęścia wystarczy cisza, spokój i odrobina zieleni.

Nasze podróżnicze wyborów wynikają z dotychczasowych doświadczeń, sezonowych mód, preferencji grona znajomych, ale też charakteru. Weź udział w naszym psychoteście i dowiedz się, co twoje turystyczne marzenia mówią o twojej osobowości.

Zobacz również: Wskaż jedną cyfrę od 0 do 9. Zapisana jest w niej prawda o tobie

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 59: Ewa Minge INTERIA.PL

Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? Wybierz obrazek i poznaj swoją ukrytą cechę

Zdjęcie Wakacje idealne? Wybór mówi sporo o twoim charakterze / 123RF/PICSEL

Na czym polega nasza psychozabawa? To bardzo proste. Spośród pięciu poniższych grafik wybierz tą, która najlepiej ilustruje twoje podróżnicze ideały. Następnie przeczytaj odpowiadający jej opis.

Obrazek nr 1: Relaks pod palmami

Urodziłeś się w Polsce, mieszkasz w Polsce i przez większość czasu narzekasz na temperaturę. Twierdzisz, że los rozdając karty musiał popełnić błąd, wyznaczając na miejsce twojego życia tą deszczową i chłodną krainę, podczas gdy ty do szczęśliwej egzystencji potrzebujesz trzech rzeczy: słońca, słońca i jeszcze raz słońca. Dlatego na wakacyjny wyjazd co roku czekasz z utęsknieniem, a gdy nadchodzi jego czas, nawet nie zastanawiasz się, co będziesz robić. Nie musisz, przecież już wiesz, że lecisz do ciepłych krajów.

Tam oddajesz się aktywnościom, które lubisz najbardziej. Niczym kot, przez cały dzień zatapiasz się w leniwym odpoczynku, późnym popołudniem zaś, czujesz przypływ energii. To czas na zwiedzanie spacery, spotkania z nowopoznanymi znajomymi (przecież już pierwszego dnia urlopu znalazłeś nowych przyjaciół), robienie zdjęć na Instagram, próbowanie lokalnych specjałów i imprezowanie tak, jakby nie był jutra.

Co to wszystko mówi o tobie? Jesteś człowiekiem, który uwielbia korzystać z życia. Komfort, relaks, przyjemności to coś, czego nie potrafisz sobie odmówić. Bardzo ważne są też dla ciebie relacje z innymi, to będąc wśród ludzi ładujesz akumulatory, zarażasz się ich energią. Cenisz sobie również nowe doświadczenia, a otwartość to twoje drugie imię.

Zobacz również: Nosisz takie nazwisko? To znaczy, że jesteś wyjątkowy

Obrazek 2: Jedźmy nad jeziora

Jest w tobie coś romantycznego. Za klasykiem mógłbyś powtórzyć: "Lubię wracać tam, gdzie byłem" i rzeczywiście, często wracasz do miejsc, obrazów i aktywności, które odkryłeś w dzieciństwie. Mazury, utrwalone w niezliczonej ilości książek, filmów i piosenek, ze swoją poranna mgłą i wieczornymi głosami niosącymi się po wodzie, to twoje szczęśliwe miejsce.

Gdy myślisz "wakacje" oczami wyobraźni widzisz jak na rozłożonym na pomoście leżaku czytasz książkę, udajesz się na długie przechadzki dokąd oczy poniosą, wieczorem wypływasz kajakiem na środek jeziora po to, by popatrzeć na nocne niebo. Albo po prostu, godzinami patrzysz na spokojną taflę jeziora, a w twojej głowie leniwie snują się myśli.

Skąd takie marzenia i potrzeby? Ze sporych pokładów kreatywności, które w tobie drzemią. Patrzysz na świat uważnie, często dostrzegając detale i zależności, które innym umykają. Swoje obserwacje wielokrotnie przepracowujesz w głowie, czego efektem bywają nieoczywiste wnioski, którymi często zaskakujesz znajomych. W swoim towarzystwie uchodzisz za osobę inteligentną. Masz też w sobie coś z romantyka, pierwiastek melancholii i odrobinę smutku.

Zobacz również: Trzy znaki zodiaku na liście smutku. Pierwsze problemy pojawią się w maju

Obrazek 3: Niewiele trzeba do szczęścia

Są tacy, którzy aby wypocząć muszą się zmęczyć. Wydać tysiące złotych (które najpierw trzeba zarobić), odbyć wielogodzinny lot, ułożyć plan atrakcji, wypełniających dzień od rana do wieczora. Ty jednak do nich nie należysz. Jesteś z tych, którzy wiedzą, że szczęście (a w tym wypadku relaks) mogą czekać tuż za rogiem: we własnym ogródku, na obrzeżach miasta, na działce, czy w rodzinnym domu. Trzeba tylko umieć z nich skorzystać.

Ty wiesz, jak to robić, wśród znajomych uchodzisz więc za mistrza mikropodróży. W swoim regionie znasz każdy kąt, ciekawy zakamarek, czarowną ścieżkę w lesie, magiczną polanę dziką plażę, sekretną ławkę w parku. Prosty, poranny spacer umiesz zmienić w wyprawę, której intensywności nie powstydziliby się najwięksi podróżnicy.

Jak to robisz? Może to kwestia genów, a może doświadczenia, jesteś jednak osobą o bardzo dużej samoświadomości i uważności. Cenisz sobie momenty, w których możesz zebrać myśli, oddać się spokojnej medytacji. Rozwój duchowy i równowaga są dla ciebie bardzo ważne, starannie dobierasz ludzi i przedmioty, którymi się otaczasz. W twoim życiu nic nie dzieje się przypadkowo, a przynajmniej starasz się, by tak nie było. Do szczęścia potrzebujesz przede wszystkim kontaktu z naturą. Równowaga - to twoje słowo-klucz.

Obrazek 4: Całe życie chciałam to zobaczyć

"Nie spać, zwiedzać". "To nie jest sanatorium". "Siedzieć to możemy domu". "A jak już nigdy więcej to nie przyjedziemy"?!. "Wszyscy mówią, że musimy to zobaczyć"... i tak dalej, i tak dalej, bez końca, przez cały urlop. Znajomi prawdopodobnie cię nie cierpią, współmałżonek fantazjuje o pozwie rozwodowym, dzieci zapowiadają, że w przyszłym roku chcą jechać na kolonie, na obóz, do babci, chcą jechać gdziekolwiek, byle nie z tobą. Bo ty na urlop masz plan.

Scenariusz wakacji zaczynasz układać już na kilka miesięcy przed wyjazdem. Starannie tworzysz listy zabytków, które trzeba zobaczyć, muzeów, które trzeba odwiedzić, potraw, których trzeba skosztować, widoków, które trzeba podziwiać i atrakcji, których trzeba spróbować. Przeglądasz przewodniki, prosisz znajomych o rekomendacje, śledzisz profile na Instagramie.

Dlaczego? Dlatego, że jesteś ponadprzeciętnie organizowaną osobą. Posiadanie planu i realizacja jego kolejnych punktów, daje ci nie tylko lubiane przez ciebie poczucie kontroli nad sytuacją, ale również sukcesu (bo tak sprawnie przechodzisz przez kolejne miejsca na wakacyjnej "to do list"). Prawdopodobnie jesteś osobą ambitną, która również urlop traktuje jak wyzwanie i próbuje wykorzystać go do maksimum. Cechy te często łączą się z ciekawością świata i potrzebą ciągłego poszerzania wiedzy.

Obrazek 5: W górach jest wszystko, co kocham

Podczas gdy dla innych urlop jest synonimem leniwego relaksu, dla ciebie jest czasem eksploracji. Nie ważne, czy są to urocze Beskidy, swojskie Tatry, wysokie Alpy, czy jakiekolwiek inne góry, dla ciebie każda wycieczka jest wyprawą. Szlaki wybierasz starannie, dbając o to, by nigdy nie chodzić tą samą drogą. Na dyskomfort nie zwracasz uwagi: wczesne wstawanie, strome podejścia, deszczowa pogoda, spanie w namiocie i jedzenie z puszki, dla ciebie zawierają się w jednym słowie: przygoda. A nawet jeśli czasem odczujesz pewne niedogodności, wystarczy że znajdziesz się w punkcie widokowym, a już czujesz się królem na dachu świata.

Indywidualista z ciebie. Niczym samotny wilk lubisz chodzić własnymi ścieżkami i przecierać nowe szlaki. Nie cel jest dla ciebie istotny, a droga, tym bardziej fascynująca im rzadziej wiesz, co kryje się za zakrętem. Wymykasz się schematom, nie wierzysz stereotypom, nie przejmujesz krytyką innych. Niezależność - to twoja najsilniejsza cecha. W innych cenisz zaś szczerość, prostolinijność, uczciwość. Gdy raz przyłapiesz kogoś na fałszu, długo nie obdarzysz go zaufaniem.