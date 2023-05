Spis treści: 01 Panna

02 Koziorożec

03 Ryby

Energia Saturna może być zarówno produktywna, jak i destrukcyjna. Teraz dla tych trzech znaków zodiaku szala przechyli właśnie na tę destrukcyjną stronę. Poczują się niekochane. Ale czy to będzie uczucie zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy? Równie dobrze wszystko może tkwić w naszych głowach.

Panna

Nie jest ci obca idea użalania się nad sobą i chociaż nie jesteś dumny z tej "umiejętności", w najbliższych dniach przeniesiesz swoje żale na zupełnie nowy poziom. To czas, w którym sam podejmiesz arbitralną decyzję, że... nikt cię nie kocha. Wiesz, że to nieprawda i w pewnym sensie wiesz, że głosząc takie tezy, manipulujesz ludźmi. Ale rozpaczliwie szukasz uwagi. Zatrzymaj się. Przecież wiesz, że jesteś kochany i bardzo ceniony, prawda? Nic jednak nie poradzisz na to, że tak się czujesz, to zrozumiałe.

Koziorożec

Zdjęcie Trzy znaki zodiaku mogą spodziewać się problemów / 123RF/PICSEL

Nie tylko czujesz się niekochany, ale masz ochotę poinformować o tym wszystkich w mediach społecznościowych. To twój wypróbowany schemat działania, kiedy chcesz zwrócić na siebie uwagę. Nie zastanawiasz się na konsekwencjami, najważniejsze jest to, żeby wszyscy rzucili się ci na ratunek.

Tak, czujesz się samotny i niekochany, ale czy faktycznie prawda? A może po prostu chcesz rozgniewać osobę, z którą jesteś w romantycznym związku, ponieważ zrobiła coś nie po twojej myśli i chcesz ją ukarać swoim publicznym wyznaniem o samotności i braku zrozumienia? To manipulacja. Być może wołasz o uwagę, ale czy jesteś aż tak niekochany, jak pozwalasz wszystkim wokół myśleć, że jesteś? Raczej nie. Chcesz tylko uwagi.

Ryby

Zdjęcie Siła Saturna może być produktywna, ale też destrukcyjna / 123RF/PICSEL

Być może kłóciłeś się z ukochaną osobą, a teraz jesteś na nią tak wściekły, że chcesz zagrać ofiarę. Jesteś jak Koziorożec, już rozmyślasz, jakimi słowami ogłosić swoje nieszczęście na Facebooku. Pewnie nie wydaje ci się to żałosne, pewnie myślisz, że jesteś tak niekochany, że aż w tym wybitny? Oczywiście otrzymasz od ludzi uwagę, której tak potrzebujesz, poprzez tzw. negatywne wzmocnienie. Będą pisać: ojej, jaki biedy, jakie to straszne, my cię kochamy itp. Tak, życzliwość obcych to jest to, czego potrzebujesz. Żadna z tych osób się tym nie przejmuje, ale udawanie, że jest inaczej sprawia, że czujesz się dobrze.

