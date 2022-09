Rekordowe warzywa

Bicie wszelkich rekordów fascynuje wiele osób na całym świecie. Księga Rekordów Guinnessa wyróżnia kilka kategorii, a więc rekordzistą można zostać na wielu płaszczyznach. Nie zabrakło tam miejsca m.in. na najdziwniejsze rekordy, jedzenie na czas, a także sportowe oraz grupowe wyzwania.

Ważne miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa zajmują także największe owoce oraz warzywa. Można tam spotkać okazy z różnych zakątków świata.

Na oficjalnej stronie Biura Rekordów, która jest poświęcona zarówno rekordom Polski, jak i Guinnessa można znaleźć wiele informacji dotyczących imponujących rozmiarów warzyw i owoców.

Na przykład w naszym kraju we wsi Władysławów 23 czerwca 2022 roku pobito rekord na najcięższą truskawkę. Wyjątkowy okaz ważył aż 252 g. Poza tym rok wcześniej padł rekord najcięższej brukselki, która urosła w Nowej Dąbrowie. Waga wskazywała 52 g.

Działkowiec i jego warzywne rekordy

Przeszukując internet w celu znalezienia rekordowych warzyw, od razu można trafić na informacje o Piotrze Holewie z Raciborza. Działkowiec ma na swoim koncie wiele gigantycznych okazów. Jak czytamy na oficjalnej stronie Polskiego Związku Działkowców - Okręg Śląski, raciborzanin może pochwalić się wieloma sukcesami.

Między innymi w 2014 roku wyhodował najdłuższą tykwę w Europie, która mierzyła 3,14 m, najcięższą w Polsce cebulę (1,6 kg), czy też największą w naszym kraju kalarepę (10,2 kg). Rok później w ogrodzie Piotra Holewy wyrósł mierzący 67,2 cm ogórek, czy też marchew, której długość wynosiła 53,5 cm.

Na tym nie koniec, bo w 2016 roku działkowiec wyhodował największy w Polsce pasternak, a w 2020 roku drugiego co do wielkości ogórka na świecie. W tym samym czasie rekord pobił również kabaczek raciborzanina. Ważące 54 kg warzywo uplasowało się na drugim miejscu w całej Europie. Do rekordowych warzyw Piotra Holewy zalicza się również dynia trombolina, która osiągnęła wagę 114,9 kg.

Warzywa giganty

Zdjęcie Natura potrafi zaskoczyć / Andrzej Sidor / Agencja FORUM

Gigantyczne warzywa to bez wątpienia zaskakujący widok. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wyhodowanie ich to nie tylko łut szczęścia, ale także dokładna pielęgnacja i opieka. Jak podają internetowe źródła, aktualny rekord Guinnessa dotyczący największej dyni na świecie pochodzi z 2016 roku. Ustanowiono go w Ludwigsburgu w Niemczech. Właścicielem dyni okazał się Mathias Willemijns z Belgii, a jego okaz ważył aż 1190,49 kg.

Trzeba również podkreślić, że najcięższą dynię w Polsce wyhodował Grzegorz Zołotucha. Rekord padł we Wrocławiu podczas XVI Dolnośląskiego Festiwalu Dyni. Jej waga wynosiła aż 870 kg.

Rekord największej brukwi padł w 2013 roku w miejscowości Malvern w hrabstwie Worcestershire i został ustanowiony przez ważący 54 kg okaz należący do Iana Nealea. Z kolei największą marchew na świecie wyhodował Christopher Qualley z Otsego w stanie Minnesota w USA. Warzywo osiągnęło wagę 10,17 kg.

W Polsce najcięższa brukiew urosła we Władysławowie. Rekord ustanowiono we wrześniu 2019 roku, a właścicielem warzywa jest Przemysław Józef Budzisz. Okaz ważył 10,662 kg. Warto również wspomnieć o gigantycznym kabaczku wyhodowanym przez Tomasza Wodzińskiego. Rekordowe warzywo osiągnęło imponujące rozmiary i ważyło 74,5 kg.

W mediach społecznościowych można znaleźć zdjęcia przedstawiające olbrzymich rozmiarów warzywa. Oczywiście nie wszystkie pobiły istniejące już rekordy, ale wszystkie są imponujące. Niektóre z nich są dziełem przypadku, ale wiele wyhodowanych okazów wymagało sporego nakładu czasu oraz pracy.

***

