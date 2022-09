Przerażający cud natury. Grzyb, który potrafi zmienić w zombie

Spis treści: 01 Maczużnik - grzyb, który zamienia w "zombie"

02 "Stosunkowo rzadki grzyb"

03 Grzyb inspiracją dla twórców gry

Maczużnik - grzyb, który zamienia w "zombie"

Ophiocordyceps ditmarii, czyli maczużnik, to prawdziwy cud natury, jakby stworzony przez scenarzystę horrorów. Gdy w pobliżu zarodników tego grzyba znajdzie się owad, maczużnik infekuje jego układ nerwowy. Rozrastająca się grzybnia przejmuje stopniowo kontrolę nad swoim nosicielem i zmienia go w żywą marionetkę, posłuszną "rozkazom" grzyba. Tryb życia wszystkich maczużników jest podobny, jednak gatunki należące do tej rodziny atakują różne rodzaje owadów.

"Stosunkowo rzadki grzyb"

"To stosunkowo rzadki grzyb, niewielki, niewystępujący na konkretnym podłożu jak grzyby mikoryzowe, saprotroficzne czy pasożytnicze związane z roślinami - a gdzie osa usiądzie, ciężko przewidzieć" - informują Lasy Państwowe na Twitterze.

Maczużniki kontrolują swoich nosicieli poprzez sieci, które otaczają ich mięśnie. Równocześnie rozkładają komórki owadów, zmieniając je w cukry. W ten sposób grzyb pozyskuje wszystkie substancje potrzebne mu do życia.

Grzyb inspiracją dla twórców gry

Te pasożytnicze grzyby stały się między innymi inspiracją dla twórców gry komputerowej The Last of Us. W postapokaliptycznym świecie przedstawionym w tym dziele, grzyby rozmnażające się tak jak maczużniki były odpowiedzialne za upadek świata, zarażając ludzi, którzy przeistaczali się w krwiożercze monstra.

