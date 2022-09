Rykowisko to okres godowy jeleni. Zazwyczaj rozpoczyna się w połowie września, ale odgłosy jeleni można usłyszeć czasami nawet pod koniec sierpnia

Rykowisko jeleni to niezwykły spektakl, który rozgrywa się wraz z początkiem jesieni. W jego trakcie samce jeleni - byki - wydają głośne odgłosy, którymi chcą zwabić partnerki, wezwać do walki konkurenta lub go odstraszyć

Odgłosy jeleni słychać do 4 tygodni

W tym czasie lepiej nie podchodzić do jeleni - byk może zrobić się agresywny i zaatakować

Przerażające odgłosy jeleni z polskich lasów. Czas na rykowisko

Zdjęcie Przerażające odgłosy z polskich lasów to sprawka jeleni / Pawel H. Glogowski/REPORTER / East News

Rykowisko jeleni można uznać za oficjalnie otwarte. W Beskidzie Żywieckim czy Tatrach nie ma żartów - "przerażające" odgłosy jeleni z polskich lasów można usłyszeć nawet z odległości kilku kilometrów. Początek jesieni to wprost idealna pora dla tego przyrodniczego spektaklu. Rykowisko to czas jelenich godów, który zaczyna się właśnie z początkiem jesieni. Zwierzęta można wtedy spotkać również na polach czy śródleśnych łąkach.

Reklama

Rykowisko to okres godowy jelenia. To czas, w którym żyjące osobno byki i łanie spotykają się, by odbyć gody. W trakcie rykowiska samce jeleni wydają donośne odgłosy, które mają na celu zwabienie partnerek, wezwanie konkurenta do walki lub też jego odstraszenie. Ich ryczenie jest tak głośne, że można je usłyszeć nawet z odległości kilku kilometrów.

Zobacz również: Zaczęło się coroczne przedstawienie. Leśnicy pokazali nagrania

"Najlepiej słychać je nocą". Tak jelenie dają o sobie znać

Zdjęcie Jelenie rozpoczynają rykowisko najczęściej początkiem jesieni / GERARD/ REPORTER / East News

- Ciszę przerywa donośny ryk, który niesie się po górach. Jeśli słyszysz ten odgłos po raz pierwszy, to możesz go pomylić z rykiem niedźwiedzia! A to tak naprawdę odgłosy jeleni, które rozpoczęły rykowisko - pisze nasza Czytelniczka z Beskidu Żywieckiego. - Najlepiej słychać je nocą, gdy panuje niemal absolutna cisza. Ich donośny ryk niesie się z daleka i naprawdę może budzić grozę, zwłaszcza wśród osób niewtajemniczonych. Ten przyrodniczy koncert trwa w najlepsze - zdarza się, że jelenie nie odpuszczają nawet w ciągu dnia. Przyznaję, co roku robi to ogromne wrażenie, bo chociaż brzmi groźnie, to przyroda daje w ten sposób naprawdę niezwykły koncert.

Mieszkam w górach, nieopodal lasu, dlatego początkiem jesieni bywa tu naprawdę głośno. Takie potyczki jeleni bywają widowiskowe, ale zwierzętom lepiej nie wchodzić wtedy w drogę

Jeleń szlachetny - tak król lasu daje o sobie znać

Zdjęcie Jeleń szlachetny nie bez powodu jest nazywany "królem lasu" / Pawel Glogowski/REPORTER / East News

Jeleń szlachetny to jeden z największych ssaków z rodziny jeleniowatych, który żyje w polskich lasach. Trudno go jednak spotkać, bo pomimo swojego majestatycznego i wzbudzającego respekt wyglądu, jest zwierzęciem dość płochliwym. Cechuje go świetny słuch i węch, dzięki czemu jest w stanie szybko zlokalizować zagrożenie.

Jego charakterystyczną cechą jest poroże. Występuje wyłącznie u samców określanych mianem byków. Zwierzę zrzuca je każdego roku, na przełomie lutego i marca. Początkiem wiosny w jego miejsce zaczyna wyrastać nowe.

Zobacz również: Miłość i śmierć na rykowisku. Spór o polowania

Rykowisko jeleni - od kiedy do kiedy?

Zdjęcie Osoby mieszkające w pobliżu lasów wczesną jesienią mogą być świadkami niezwykłego spektaklu / 123RF/PICSEL

Kiedy jelenie mają rykowisko? Rozpoczyna się ono w połowie września, chociaż odgłosy jeleni można usłyszeć nieco wcześniej, nawet pod koniec sierpnia. Termin godów jest zależny od warunków pogodowych, jak i populacji występującej na danym terenie.

Rykowisko jeleni może trwać nieraz prawie cztery tygodnie. Najczęściej rozpoczyna się w dniach 15-20 września. Donośne ryki to nie wszystko - często dochodzi do potyczek, w trakcie których jelenie krzyżują swoje poroża. W taki sposób toczą walkę o samice. Zwycięzca staje się władcą chmary łań, a przegrany osobnik musi pogodzić się z porażką.

Zobacz również: Zrzuty pojawiły się w polskich lasach. Można zarobić nawet 100 zł za kilogram!

"Nie przedrzeźniaj ryczącego jelenia". Przyrodnik ostrzega

Zdjęcie Odgłosy jeleni potrafią zakłócić spokojny sen / 123RF/PICSEL

Jelenie zaczynają ryczeć w godzinach popołudniowych, przed zachodem słońca. Swój rytuał kontynuują do świtu - dlatego też górskie wędrówki po zmroku lepiej sobie odpuścić. Przyrodnicy niejednokrotnie apelowali, aby nie podchodzić do byków. Jeżeli wejdziemy takiemu osobnikowi w drogę, może stać się agresywny i nas zaatakować.

- Nie warto także przedrzeźniać ryczącego jelenia. Mnie się to kiedyś zdarzyło. Odpowiedziałem rykiem jeleniowi, a on potem zaczął za mną iść, bo myślał, że to inny buk jelenia, jego konkurent do łani. Na szczęście nie wytropił mnie po zapachu. Lepiej jednak nie ryzykować - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Marek Kot z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Widowiskowe potyczki jeleni. Leśnicy pokazali nagrania

Zdjęcie Potyczki jeleni mogą być naprawdę widowiskowe / Mateusz Kotowicz/REPORTER / East News

Istnieje bezpieczniejsza forma śledzenia jeleni na rykowisku niż spotkanie "na żywo". Lasy Państwowe chętnie publikują nagrania przedstawiające jelenie na rykowisku. Jeden z filmów przedstawia jelenia, który chce zwrócić na siebie uwagę jednej z samic.

Zdarza się też, że udaje się uwiecznić widowiskowe potyczki jeleni. "Takie kadry tylko na festiwal filmowy", "Piękny widok!" - komentują internauci.

***

Zobacz również: