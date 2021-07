Gigantyczne złote rybki w jeziorach

W Burnsville w amerykańskim stanie Minnesota w jeziorze Keller znaleziono gigantyczną złotą rybkę. To odkrycie nie wywołało pozytywnych reakcji. Zaczęto apelować do mieszkańców o niewyrzucanie ryb akwariowych do zbiorników wodnych.

