Główny Inspektorat Sanitarny w opublikowanej kilka dni temu informacji przypomniał, że stosując środki biobójcze, a więc między innymi repelenty, czyli różnorodne preparaty do zwalczania i odstraszania owadów, należy zachować szczególną ostrożność. "Tylko produkty posiadające pozwolenie, stosowane zgodnie z przeznaczeniem i w sposób określony przez producenta, są produktami o udowodnionym działaniu, które mogą być bezpiecznie i skutecznie stosowane" - zaznaczył w komunikacie GIS.

Inspektorat opublikował informację w ramach przestrogi. Latem środki biobójcze są bowiem używane szczególnie często. Owady w Polsce zaczynają pojawiać się już na początku maja. Szczyt ich aktywności przypada natomiast na przełom czerwca i lipca. Wówczas trudno odpędzić się od komarów, muszek, os, szerszeni i pszczół. By zabezpieczyć się przed bolesnymi i swędzącymi ukąszeniami sięgamy po dostępne na rynku specyfiki. Jak się okazuje, nie wszystkie preparaty biobójcze są w pełni bezpieczne.

"Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów przeznaczonych do odstraszania komarów, kleszczy i innych owadów. Większość z nich ma postać olejków, emulsji, aerozoli i płynów, jednak coraz częściej można spotkać repelenty w postaci plastrów lub bransoletek zwierających olejki eteryczne" - tłumaczy Główny Inspektorat Sanitarny. "Warto pamiętać, że repelenty nieposiadające pozwolenia niezależnie od ich postaci mogą nie wykazywać sugerowanego działania odstraszającego owady, a nawet jeśli ich działanie jest skuteczne, to ich stosowanie może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia" - zaznacza.

Zdjęcie Latem komary, kleszcze oraz insekty stają się szczególnie uciążliwe / 123RF/PICSEL

Na które repelenty powinniśmy szczególnie uważać? GIS odpowiada

W dalszej części komunikatu GIS tłumaczy, że: "szczególną uwagę należy zwrócić na produkty nabywane w sklepach internetowych i platformach e-commerce, a także w nieoficjalnych kanałach dystrybucji i od podmiotów nieprowadzących oficjalnej działalności gospodarczej".

Jak upewnić się, że repelent jest bezpieczny dla zdrowia i skutecznie odstrasza komary oraz inne szkodniki? To bardzo proste. "Produkty biobójcze podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych" - tłumaczy GIS. Przed zakupem konkretnego preparatu wato więc skorzystać z informacji dostępnych na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tam możemy sprawdzić, czy zespół specjalistów uznał specyfik za bezpieczny oraz skuteczny a tym samym umieścił go na liście dozwolonych w Polsce repelentów.

