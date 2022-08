Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sklepów lodów marki Häagen-Dazs. Część z nich zniknęła z obrotu już w lipcu. Jak dodaje GIS, obecne ostrzeżenie to aktualizacja oraz rozszerzenie poprzedniego komunikatu.

Popularne lody wycofane ze sklepów. Zawierały śladowe ilości 2-chloroetanolu

W wycofanych partiach lodów wykryto śladowe ilości 2-chloroetanolu, będącego substancją pochodną tlenku etylenu.

Odbiorca kwestionowanych partii produktu w Polsce - podmiot IGLOTEX SA zdecydował o konieczności wycofania produktów, które zostały wprowadzone do obrotu zanim firma uzyskała informację o zanieczyszczeniu informuje GIS.

Mowa o partiach lodów:

Producent: Häagen-Dazs

Dystrybutor: IGLOTEX SA, ul. Leśna 2, 80-220 Skórcz

BELGIAN CHOCOLATE 460ML/nr partii: 4266585/data minimalnej trwałości:30/03/2023

MACADAMIA NUT BRITTLE 460ML/4266569 i 4281488/04/04/2023 i 21/04/2023

PRALINES&CREAM 460ML/4271507/09/04/2023

DUO BELGIAN CHOCOLATE & VANILLA 420ML/4271142/15/04/2023

GIS przestrzega, iż pod żadnym pozorem nie należy spożywać partii produktów, określonych w komunikacie.

Zdjęcie W wycofanych partiach lodów wykryto śladowe ilości 2-chloroetanolu / materiały prasowe

Czy tlenek etylenu jest szkodliwy? Dlaczego?

Partie lodów, w których wykryto śladowe ilości pochodnej substancji tlenku etylenu nie bez powodu natychmiast znikają ze sklepowych półek. W krajach Unii Europejskiej maksymalna ilość tlenku etylenu we wszystkich produktach spożywczych ustalona została na poziomie odpowiadającym granicy oznaczalności.

W praktyce oznacza to tyle, iż tlenek etylenu w ogóle nie powinien trafiać do żywności. Jest bowiem toksyczny i szkodliwy dla naszego zdrowia nawet w najmniejszych ilościach.

Co więcej, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zakwalifikowała go jako rakotwórczy - może przyczynić się do powstania raka piersi, a także nowotworów układu limfatycznego oraz krwionośnego. Badania wykazały, iż substancja, wchodząc w reakcję z DNA, działa mutagennie, powodując problemy z płodnością.

