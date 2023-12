Popularne kosmetyki wycofane ze sprzedaży

GIS informuje na swojej stronie, że firma Sylveco zadecydowała o dobrowolnym wycofaniu produktów kosmetycznych.

"W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w najnowszych wynikach badań, uznając za priorytetowe bezpieczeństwo naszych Klientów, podjęliśmy decyzję o wycofaniu produktów" - brzmi komunikat firmy Sylveco.

Kosmetykami wycofanymi ze sprzedaży są: krem ochronny do twarzy, balsam ochronny do ciała, balsam przeciwsłoneczny dla dzieci, łagodzący krem do twarzy i balsam odżywczy do ciała.

GIS wydał ostrzeżenie

Oto produkty, które zostały wycofane ze sprzedaży:

VIANEK Normalizujący krem ochronny do twarzy SPF 50 EAN: 5902249017533 P.01-P.02

SYLVECO Balsam ochronny do ciała SPF 50 EAN: 5902249017472 P.01-P.04

SYLVECO Krem ochronny do twarzy SPF 30 EAN: 5902249017465 P.01-P.02

SYLVECO Krem ochronny do twarzy SPF 50 EAN: 5902249017458 P.01-P.03

SYLVECO dla dzieci 3+ Balsam przeciwsłoneczny SPF 50 EAN: 5902249017502 P.01-P.04

SYLVECO dla dzieci 3+ Przeciwsłoneczny krem do twarzy SPF 50 EAN: 5902249017496 P.01-P02

VIANEK Łagodzący krem ochronny do twarzy SPF 50 EAN: 5902249017519 P.01-P.03

VIANEK Nawilżający krem ochronny do twarzy SPF 50 EAN: 5902249017526 P.01-P.02

VIANEK Odżywczy balsam ochronny do ciała SPF 30 EAN: 5902249017540 P.01-05

Firma Sylveco apeluje do swoich klientów, by ci zwrócili kosmetyki wycofane ze sprzedaży

Producent kosmetyków prosi o ich zwrot

Firma Sylveco apeluje również do swoich klientów, by ci zwrócili kosmetyki wycofane ze sprzedaży.

Prosimy o zwrot ww. produktów, kontaktując się z naszym Działem Reklamacji - reklamacje@sylveco.pl - informuje Sylveco.