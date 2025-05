Gorące lato 2025. Gdzie warto zaplanować wakacje w Europie? Oto najnowsze prognozy pogodowe

Natalia Jabłońska

Wakacyjne plany często zależą od pogody, a tegoroczne lato ma być wyjątkowo kapryśne – choć gorące, to miejscami bardzo mokre lub przesadnie suche. Zgodnie z prognozami amerykańskich i europejskich modeli meteorologicznych, lato 2025 przyniesie wysokie temperatury niemal w całej Europie. Jednak nie wszędzie będzie to oznaczać idealne warunki do wypoczynku. Gdzie najlepiej wybrać się na urlop, by cieszyć się słońcem bez deszczowych niespodzianek?