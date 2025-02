Wybrałaś cytrynę? Cytryna dodaje herbacie świeżości, tak jak ty dodajesz energii do życia. Jesteś kobietą energiczną, kochającą ludzi i otwartą na nowe doświadczenia. Nie mnożysz czarnych wizji, nie blokujesz sobie drogi do szczęścia. W życiu kierujesz się zazwyczaj zasadą "co ma być, to będzie". Źródłem twojego szczęścia na pewno są wszystkie spontaniczne decyzje, dobre relacje ze wszystkimi i to, że możesz się dzielić swoją pozytywną energią.