W ostatnich latach w Małopolsce odnotowano liczne przypadki występowania gatunków obcych, które szybko zasiedlają nowe tereny. W ubiegłym roku media donosiły o pojawieniu się raków luizjańskich w krakowskim Stawie Dąbskim. Niedawno natomiast potwierdzono obecność pierwszej, liczącej kilkanaście osobników populacji nutrii. Teraz do grona inwazyjnych przybyszów dołączył jenot, drapieżnik rodem z Azji, który rozprzestrzenił się w Europie już w latach 60. XX wieku.

Według danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie jenot jest już szeroko rozprzestrzeniony na terenie całej Polski. Jego populacja w niektórych rejonach przewyższa liczebność rodzimych drapieżników, takich jak lisy czy borsuki. Najnowsze raporty wskazują, że jenoty zamieszkują również Małopolskę , choć ich dokładna liczebność pozostaje nieznana. Według analiz Polskiego Związku Łowieckiego zagęszczenie jenotów może wynosić od 1 do 5 osobników na kilometr kwadratowy.

Czy mamy do czynienia z ekspansją jenotów? Może to stanowić duże zagrożenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba, która stwierdzi obecność inwazyjnych gatunków obcych (IGO) , ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów administracyjnych. Dotychczas w Małopolsce oficjalnie zarejestrowano kilka przypadków występowania jenotów, m.in. w miejscowościach Sękowa, Biecz, Binarowa, Skawina oraz w Dolinie Grzybowskiej w gminie Zabierzów.

Ada Słodkowska Łabuzek, rzeczniczka prasowa krakowskiego RDOŚ w rozmowie z portalem Eska.pl poinformowała, że eliminacja jenotów z ekosystemu jest obecnie prowadzona w ramach polowań, które mogą odbywać się przez cały rok. Do 2022 roku jenot był ujęty na liście zwierząt łownych, jednak zmiana przepisów sprawiła, że obecnie myśliwi nie potrzebują specjalnych uprawnień do jego odstrzału. Ma to na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się tego gatunku, który stanowi zagrożenie nie tylko dla rodzimej fauny, ale także dla zdrowia publicznego.